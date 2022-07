El almeriense ha estado pasando la gran parte del verano en México por motivos de trabajo, ya que ha sido uno de los coachs de ‘La Voz’ del país. Durante su estancia, su esposa, Rosanna Zanetti, pasó unos días, donde los pudimos ver disfrutar a lo largo de las tranquilas y arenosas costas de la Riviera Nayarit en un resort en el que cuesta alojarse casi 2000 euros la noche. La modelo venezolana regresó al país, mientras que él se quedó para terminar las grabaciones del programa. Sin embargo, David Bisbal ya está en España y ambos han hecho una pequeña escapada a Menorca, ya que ahora era el turno de divertirse en el Mar Mediterráneo.

La modelo venezolana ha desvelado el destino al que se han desplazado tras reencontrase: Menorca. Un lugar perfecto para disfrutar de perfectos atardeceres, para degustar los platos típicos de las Islas Baleares y para darse agradables chapuzones en calas cristalinas. De hecho, la pareja ha posado a orillas de una playa mientras se iba escondiendo el sol, un bonito atardecer que siempre quedará guardado en su retina. Un momento que han querido inmortalizar y compartir con todos sus seguidores.

David Bisbal ya ha regresado a Madrid para anunciar un exclusivo concierto por sus 20 años

La pareja de guapos ha pasado unos días en la isla balear antes de regresar a Madrid, donde David Bisbal tenia este jueves 28 de julio una cita muy importante. El almeriense ha dado una rueda de prensa para anunciar todo lo que está preparando para celebrar sus 20 años sobre el escenario. De momento, sus seguidores tienen una fecha marcada en el calendario: el 19 de noviembre. Un concierto único y exclusivo concierto en el ‘Estadio de los Juegos Mediterráneos’ en Almería, que contará con muchos sorpresas y artistas invitados.

Vídeo: Europa Press

Durante la rueda de prensa, el almeriense ha concedido una entrevista a Europa Press. «Va a haber muchas sorpresas, el escenario será especial, he pedido una plataformas que me acerquen a la gente, siempre había soñado con cantar en el estadio de la UD Almería pero ahora se ha hecho realidad y no me lo creo. Tengo la ilusión de un niño al imaginarme cómo será esa noche», ha afirmado Bisbal. El cantante almeriense no ha querido desvelar qué artistas le acompañarán esa noche porque «todo se irá sabiendo poco a poco».

David Bisbal se ha emocionado al hablar de los 20 años de carrera que tiene a sus espaldas: «Todo me lo ha dado la música. He podido disfrutar de muchos países, tengo unos fans maravillosos en todas partes. Para mí, lo que me da la vida es poder hacer canciones nuevas y generar experiencias con tus seguidores», ha dicho durante su entrevista.