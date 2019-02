David Bisbal está exultante. Pese al conflicto que vive con la madre de su hija, Elena Tablada, el cantante de Almería disfruta de su carrera profesional y de su vida personal. Alejado temporalmente de su mujer, Rosanna Zanetti, debido a una gira internacional, David Bisbal tiene muy presente el transcurso del embarazo del que será su segundo hijo. Durante el transcurso de su concierto en Los Ángeles, un pequeño bebé, protegido en los oídos por unos grandes auriculares, subió al escenario. Bisbal, con los sentimientos a flor de piel, no pudo reprimir la emoción.

“Yo también estoy embarazo de siete meses, aunque no se me note”, bromeaba el cantante con su ‘tripa’. Así lo quiso reflejar además en las redes sociales: “ese instante me emocionó mucho la situación. Me encantó que la mamá le llevara protegidos sus oídos”.

“Después bromeé con la gente que yo también estaba embarazado de 7 meses. Que momentos tan especiales se han vivido en esta gira. Os quiero“, finalizaba su comentario el cantante de Almería. Bisbal certificada así que, en menos de dos meses, él y su mujer serán padres. El artista y Zanetti certificaron su compromiso en una boda secreta el pasado verano. Curiosamente, meses después, era Elena Tablada, su ex, la que se casaba con el empresario Javier Ungría.

Mientras tanto, Rosanna Zanetti no ha dejado atrás sus compromisos profesionales. La modelo venezolana ha tenido su primera experiencia en la televisión española como experta en moda del programa ‘Corazón TVE’. Zanetti ha preferido quedarse al margen de la polémica que David Bisbal mantiene con Elena Tablada, a la que ha decidido demandar para defender los derechos de su hija. La polémica surgió tras una fotografía de la pequeña en el Instagram de Zanetti, que incumpliría un pacto entre los padres. Sin embargo, eso ya había pasado en la cuenta de Javier Ungría. Los ataques públicos de Elena Tablada fueron contestados por Bisbal afirmando que el “nunca hablaría” de su vida privada.

