El cantante ha puesto fin a 2020 haciendo lo que mejor se le da: cantar. Esta es la canción que ha dedicado a su mujer.

Este jueves, David Bisbal ha dicho adiós a 2020 haciendo lo que mejor sabe hacer: cantar. Desde el estudio de su casa, el cantante ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram con el que ha compartido sus mejores deseos para el 2021 que entra.

«Y para despedir el año. Le canté a Rosannita una canción que cantaba en la orquesta!», explica el almeriense en su cuenta de Instagram. La canción que dedica, emocionado, a su esposa, es ‘O tú o ninguna’, de Luis Miguel, uno de sus ídolos. Esta canción, que ya cantó sobre el escenario de ‘Operación Triunfo’ hace 20 años, es uno de sus temas favoritos. Y, tal y como ha recordado, formaba parte del repertorio de la banda en la que trabajaba antes de convertirse en una estrella a nivel internacional: Expresiones.

Aunque 2020 ha sido un año muy complicado debido a la pandemia del coronavirus, para David Bisbal y su esposa ha sido muy especial. El pasado 26 de octubre, la pareja dio la bienvenida a su hija Bianca, su segundo hijo en común. La llegada de su bebé se producía en pleno periodo de restricciones de movilidad en nuestro país, por lo que no pudieron recibir la visita de sus familiares y amigos.

A principios de mes, el artista confesaba que aún no había podido reunirse con sus seres queridos. «El bebé tiene un mes y nos está dando ‘guerrilla’, pero siento felicidad dentro de este año tan complicado que estamos teniendo. Ha sido una noticia fantástica. Lo hemos vivido de una manera muy difícil, de hecho mi familia no ha podido venir ni siquiera a conocer a mi hija, pero lo que sí es cierto es que hubo mucha esperanza. Dentro de mi familia ha sido duro pero no nos ha quedado más remedio que ser responsables y, sobre todo, de cuidarnos», admitía.

De su niña ha explicado que es muy buena. Y que no sabe bien a quién de los dos se parece: «Ella es muy delicada y guapa. Cada día que pasa se pone más guapa. Al contrario que mi hijo, que es más revoltoso, ella es más tranquilita».

En lo profesional, el andaluz desea volver a los escenarios para reencontrarse con su público. «A mí me gusta estar en contacto con mi gente. En esta ocasión, la única posibilidad que tenía para no perder el contacto con ellos, en todos los países de Latinoamérica y en Europa, ha sido esto, compartir mi música y hacer muchos conciertos solidarios. Sí es cierto que ha sido un año duro, pero también es verdad que hemos compartido muchas cosas», ha destacado.