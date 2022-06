Rocío Carraco ha recordado cómo fue la boda de sus padres ante el pueblo de Chipiona. Un día que sus padres recordaron con mucho cariño. «El día más feliz de su vida. Tanto del uno como del otro. Quitando el día que nací yo. Me emociona porque veo el amor entre ellos y la emoción. Me da mucha pena que eso por circunstancias no pudiera haber seguido», dice visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas.