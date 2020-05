Parecía que el culebrón entre Marta López, Alexia Rivas y Alfonso Merlos había llegado a su fin. Algo muy lejos de la realidad. Todavía queda para rato. Este martes ha saltado la noticia de que la nueva novia del periodista tenía un perfil como modelo en una agencia de modelos. Una noticia que ha llamado mucho la atención a Marta López, que ha querido dar su opinión respecto al tema en el programa en el que colabora. Y eso sí, parece ser que a la colaboradora de televisión le ha hecho mucha gracia la faceta como modelo de Alexia.

Alexia Rivas ha probado suerte en el mundo del modelaje

Tal y como ha adelantado ‘Jaleos’, Alexia Rivas tiene abierto un perfil como modelo en una agencia muy conocida bajo el nombre de ‘Model Management’, donde asegura que es «una periodista que trabaja en televisión». En dicho perfil además comparte algunos datos como peso, estatura, color de ojos, medidas o nacionalidad. Eso sí, tal y como hemos visto parece que todavía no ha tenido mucho trabajo en la agencia debido a que todavía no ha recibido ninguna opinión al al respecto.

Además, parece que fue hace unos meses cuando probó suerte en el mundo del modelaje. De hecho, así se define ella misma para la agencia: «Soy periodista que actualmente trabaja de reportera en televisión. Con ganas de adoptar nuevos proyectos y retos y crecer profesional y personalmente. Muy ambiciosa y trabajadora».

Marta López cree que Alexia ha exagerado su perfil como modelo

Marta López, la que fuera pareja de Alfonso Merlos, también se ha enterado de esta noticia y ha querido opinar al respecto en ‘Ya es mediodía’, programa en el que colabora: «No la veo», han sido las primeras palabras de Marta al conocer la noticia. Y ha añadido: «A ver a mi me parece una niña muy mona, pero tanto como modelo…«, asegura dejando la frase en el aire. Además, según la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ cree que Alexia Rivas exagera en su perfil y no da datos verdaderos: «Todo lo demás que pone ahí, creo que se ha pasado un poco. En la altura creo que también se ha pasado un poquito, se ha subido un poquito…», ha continuado diciendo.

Antes de finalizar su intervención ha lanzado un dardo envenenado a la que fuera reportera de ‘Socialité’. Marta López ha asegurado que «si tan trabajadora dice que es, yo estoy deseando de que empiece a trabajar otra vez y que la podamos ver», ha espetado una Marta con una sonrisa de oreja a oreja. Cabe recordar que Alexia se cogió la baja a finales del mes de abril tras sufrir una crisis de ansiedad. Esto ocurrió justo una semana después de que saliera a la luz el vídeo de la polémica y se desvelaran las deslealtades del periodista política a Marta López.