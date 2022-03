No es un secreto que Ana María Aldón no atraviesa un buen momento personal. A su crisis sentimental con José Ortega Cano, se une que vuelve a estar en el ojo del huracán. Una de las últimas en opinar sobre su matrimonio ha sido Rocío Flores, una actitud que parece no haberle gustado. La respuesta de la mujer del diestro no se ha hecho esperar y, nuevamente, ha sido tajante lanzando un dardo dirigido a la joven.

“Me sorprende que no hable de sus temas y hable de mi matrimonio», ha afirmado la colaboradora durante su intervención en ‘Viva la vida’. También ha indicado una de sus claras intenciones a partir de ahora: «Voy a respetar a todo el mundo, aunque voy a debatirlas. En mi matrimonio caben solo dos personas. Estoy capacitada para hablar de mi matrimonio. Creo que es justo y necesario decirlo”, ha señalado.

Además, se ha pronunciado sobre el momento delicado que atraviesa. “Estoy… que no es poco», ha afirmado visiblemente agotada de centrar el interés mediático. Ha aclarado cómo reaccionó su marido cuando ella habló públicamente sobre su crisis. «No sé en qué idioma hablo. Lo mismo es que no debo de hablar, no sé. Cuando llego a casa no pasa nada. Ortega no dice absolutamente nada. Yo esperaba una reacción de mi marido, pero no ha habido respuesta», ha confesado.

Ana María Aldón y la falta de comunicación con Ortega Cano

La colaboradora ha reconocido que no ha hablado con su marido en profundidad de su crisis. «Ha pasado de todo y no hemos hablado del tema, esperaba una reacción. No considero que haya hecho publico un tema privado ni un tema que se deba quedar en casa». Ella ha aclarado que sus palabras, solo fueron consecuencia de unas declaraciones previas del torero. «Yo no he sacado nada a la luz, no lo haría nunca. Mi marido es una muy buena persona, y nunca le haría daño. No tengo intención de hacerle ningún daño», ha subrayado.

Mientras que ha detallado que el torero no se sorprendió por lo que dijo recientemente en televisión. «Una pareja son dos personas que se conocen todo: los miedos, las preocupaciones y las inquietudes. A él no le puede venir grande. Sabe que lo que yo dije es la verdad”. Y es que ha insistido en que lo que dijo ya era público. «No he compartido ninguna intimidad con nadie. Nadie me va a decir qué es lo que puedo decir y qué no. Ya se ha hecho público y no he sido yo la que lo ha hecho. Estoy en mi derecho de decirle a mi marido que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida de disfrutar, con nuestro niño”, ha afirmado.

