Daniel Sancho renuncia al perdón del rey de Tailandia

Daniel Sancho sigue pendiente de que se desvele la fecha del juicio que tiene pendiente como asesino confeso de Edwin Arrieta. A medida que se suceden los días, se van conociendo más detalles sobre las decisiones que toma desde la cárcel de Koh Samui, donde está preso desde el 7 de agosto. Se sabe que está enfocado en estudiar su caso y así pasa las interminables horas dentro de prisión, como confirmó el director de la misma. En un nuevo giro de los acontecimientos, el portavoz de la familia Sancho ha confirmado que el cocinero español ha descartado solicitar el perdón real.

La razón de peso por la que Daniel Sancho no habría solicitado esta concesión real

La decisión de Daniel Sancho llama especialmente la atención teniendo en cuenta que, todo apunta, será sentenciado a cadena perpetua o a la pena de muerte. Esto por la crueldad y premeditación con la que perpetró el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano de 44 años, de acuerdo con la policía tailandesa. Pero hay un motivo de peso detrás de esta radical postura.

Según ha manifestado Ramón Chipirrás, portavoz de Rodolfo Sancho, a 'La Razón', el joven de 29 años no se ha decantado por esta vía porque no puede. Según la legislación tailandesa, solo los presos juzgados y sentenciados pueden solicitar el perdón del monarca. Así pues, hasta que no se celebre el juicio, Daniel no podrá optar por esta llamativa rebaja de la pena, impensable en nuestro país.

El cocinero podría ver reducida su pena e, incluso, beneficiarse de una conmutación de la misma

"Las causas en Tailandia suelen demorarse años, a no ser que se pague mucho dinero bajo mano. O que el caso sea muy mediático y no convenga la publicidad del mismo de cara a las autoridades. En estos casos si se suelen agilizar", han señalado al citado medio fuentes legales ajenas al caso de Daniel Sancho.

En cuanto a la concesión del Rey de Tailandia, el hijo de Rodolfo Sancho deberá cumplir dos exigencias para optar a esta 'ayuda'. La primera, como se ha indicado en párrafos anteriores, que sea condenado. La segunda, haber cumplido un tercio de la pena. Si, llegados el momento, Daniel Sancho fuera agraciado con el perdón real, podría ver rebajada su sentencia a cadena perpetua. Esto en caso de que 'le caiga' la pena de muerte. Si, finalmente, es condenado a pasar el resto de sus vida en prisión, el Rey de Tailandia podría favorecerle con una reducción o conmutación de la condena. Por ejemplo, permitiendo que cumpla el resto de condena en España, que es lo que busca la defensa del joven de 29 años.

De acuerdo con Marcos García-Montes, abogado de Daniel, el objetivo de la defensa por obtener "una condena de prisión que sea susceptible de en cuatro años estar en España". Así lo indicó a la salida de la cárcel de Koh Samui, donde se trasladó el letrado, junto al padre de su cliente, el pasado mes de agosto.

Respecto a esto último, sin embargo, Big Joke, número dos de la policía, ya advirtió a los abogados de Daniel que descartasen esta posibilidad. De acuerdo con el agente, en ningún caso se va a permitir su traslado a su país de origen debido a la naturaleza atroz del crimen que cometió. "Tendrá que cumplir la condena íntegra en Tailandia" y seguir colaborando con las autoridades", dijo enfático Big Joke.