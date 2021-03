Dani Rovira y Sara Carbonero tuvieron una cita radiofónica en Radio Marca donde charlaron sobre su experiencia con el cáncer.

A Sara Carbonero y Dani Rovira no solo les une una admiración mutua, también la pesadilla a la que tuvieron frente hace algunos meses. La periodista y el actor han padecido cáncer, una enfermedad que, sin querer, detuvo la vida de ambos, por lo que tuvieron que poner todo su empeño en curarse para volver a su vida sanos y salvos. Afortunadamente lo han logrado y pueden seguir riéndose y fijándose en el lado bonito de la vida, de hecho, este jueves se convirtieron en el tándem perfecto cuando ambos charlaron sobre sus experiencias frente el micrófono de Radio Marca en la sección ‘Que siga el baile’.

El humorista echó la vista atrás para descubrir a los oyentes lo que le había cambiado el linfoma de de Hodgkin y es que desde que se lo diagnosticaron solo se alegra de cada momento vivido. «Un año antes de cumplir los 40 ya estaba pensando en la edad y todo lo que no había hecho, pero después de pasar una pandemia, un cáncer y mil historias más, cumplir 40 años fue de las cosas más bonitas que me han pasado«, dijo ante la audiencia. Tras esta confesión Dani Rovira hizo un guiño a Sara, pues los dos han pasado por una situación similar recientemente. «Cuando te pasa una enfermedad como la nuestra, y tú sabrás de lo que hablo, Sara, antes de que te pase nos creemos inmortales y que las balas le llegan a otros. Y cuando te llega a ti, más allá del mejunje de emociones, es una cura de humildad terrible«, aseguró el malagueño. Precisamente en ese tipo de frentes, tu círculo te recuerda, según Sara que ‘rendirse no es una opción’…», palabras después de las que asintió Dani.

Dani y Sara coincidieron en su opinión cuando los dos afirmaron que lo normal era que la gente te ayudara durante una enfermedad tan dura. Prueba de ello, la revelación que hizo Dani Rovira sobre el equipo que trabajó mano a mano con él durante la grabación de ‘Mediterráneo’ y ‘100 metros’. Su director, Mercel Barrena, estuvo muy pendiente de él para que estuviera lo mejor posible en el rodaje, al igual que Écija, quien le propuso un nuevo proyecto para cuando se recuperara: ‘La noche D’. Gracias a él ambos triunfan en la pequeña pantalla, un trabajo con el que él disfruta al máximo. «Poder currar junto a Dani Écija para mí era un sueño, hemos conectado muy bien. Mucha gente me dice que si no tengo miedo porque un programa así es muy arriesgado pero creo que se abarata mucho la palabra miedo, hay que usar el miedo para las cosas importantes. Yo me lo estoy pasando muy bien», comenta.

Ambos se encontraron muy a gusto durante su charla y así lo demuestran las palabras que se han dedicado en redes sociales, dos mensajes que dejan claro que su encuentro ha merecido la pena para ellos. Mientras que Sara Carbonero destaca de él que tiene «los pies en el suelo, de alegría moderada, su talento es infinito y por eso se cuela por todos los rincones», Dani le ha agradecido públicamente a la comunicadora el trato tan especial que le dio durante su cita radiofónica. «Gracias por tus palabras y por el cariño y el trabajo que le has puesto a la entrevista. Qué bien me lo he pasado con vosotros y qué cortito se me ha hecho. Gracias por acogerme en vuestras ondas y por haberme hecho sentir como en casa. Te admiro, amiga«, ha respondido el cómico.