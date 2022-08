En medio de su gira por España, Dani Martín ha sufrido un fuerte revés. El cantante ha revelado que ha sido víctima de un robo en el que le arrebataron su cartera. Sin importarle el valor económico, lo cierto es que el interprete de «Insoportable» se muestra compungido y le ha mandado un mensaje al ladrón para poder recuperar un objeto que guardaba dentro de ella y que tiene un gran valor sentimental para él.

«Buenos días a todos, amigos. Antes de ayer me robaron la cartera, con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social, que en realidad no valen para nada, porque no pudieron hacer ningún tipo de pago», comenzaba a explicar el artista con el semblante serio y a través de sus redes sociales.

El que fuera integrante de El Canto del Loco ha asegurado que el valor económico no tiene importancia para él, pero sí quiere recuperar una fotografía de su hermana que había dentro de la cartera. «Lo que más me duele, es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa. Si a alguien se le ocurre devolverla, porque en realidad no quiere para nada eso, y yo sí, ya que tiene mucho valor para mí… le pediría que lo pensara, las tarjetas están dadas de baja», continuaba diciendo.

Y es que esa fotografía cobra una gran importancia puesto que Dani Martín tuvo que hacer frente a la pérdida de su hermana Miriam en 2009 a los 35 años. La joven falleció de forma repentina a causa de un derrame cerebral. Ambos estaban muy unidos. Por este motivo, es de suma importancia para el cantante recuperar la fotografía que guardaba con gran cariño en su cartera. «Si se quiere quedar con el DNI, porque le hace ilusión, que lo haga. Pero vamos, me parece asqueroso», aseveraba.

La muerte de su hermana, el golpe más duro de su vida

Hace un año, Dani Martín se abría en canal en TVE y confesaba que la muerte de su hermana había sido uno de los golpes más grandes que se ha llevado en su vida debido a la situación en la que se encontró su madre después. «Me hubiera gustado haber sufrido el duelo de la muerte de mi hermana como hermano y no poniéndome en el rol de padre de mis padres. Creo que los duelos hay que vivirlos y los golpes hay que encajarlos como corresponden y eso, a veces, las personas somos como más duras e intentamos sobreponernos”, reconocía.

“Yo tenía 32 años y tenía y tengo toda la vida por delante, mis padres ya no tenían tantas posibilidades de enriquecer su vida y de llenarla de momentos de luz”, llegó a contarle a Carlos del Amor. Con el paso del tiempo, el cantante ha sido capaz de hacer su duelo.