Aunque a cuentagotas, se va conociendo información sobre el miembro de los Gemeliers implicado en un accidente de tráfico. Una joven de 16 años ha muerto tras un trágico accidente que sufrieron ella y otros cinco ocupantes entre los que estaba el conductor que dio positivo en alcoholemia. Poco después de que la madre de los cantantes rompiera su silencio y desvelara que su hijo estaba destrozado, ahora le ha tocado el turno a él. El intérprete ha expresado el horror que vive tras la muerte de la joven y es que es incapaz de olvidar lo sucedido este lunes día 28 de febrero. «Llámame cuando llegues a casa, ponte el cinturón o no te montes con un extraño. Estos son algunos de los consejos que quizás más solemos escuchar, de unos seres queridos que nos aman», dice Dani al comienzo de su publicación.

Dani afortunadamente se encuentra bien después de este siniestro que se produjo al chocar contra una farola y una palmera en Sevilla. La chica fallecida no llevaba cinturón e iba sobre su hermano en el asiento del copiloto, sin embargo, nada se pudo hacer por su vida. «Hoy, tras varios días imposibles solo quiero pedir amor, fuerza y sobre todo respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza. Amor para una princesa de 16 años que vi perder la vida el pasado lunes 28 y toda la fuerza del mundo para una familia destruida. Familia que admiro, quiero, apoyo y con la que comparto un dolor indescriptible por tan irreparable pérdida», continúa. Desde hace cuatro días solo hay un pensamiento que martillee su cabeza y este no es otro que aprovechar la vida después de un suceso tan desolador.

«Estoy vivo, sano y concienciado más que nunca de que podría haber sido yo», finaliza. Una confesión que le ha llevado a recibir el apoyo de todos sus seguidores como María Pombo, Arancha Benito o otros influencers, quienes le mandan fuerza en el que, probablemente, sea su momento vital más duro. Al igual que su madre, que ha permanecido pendiente de él tras el escándalo. Eva Morilla explicaba esta semana en televisión cómo se había tomado su hijo la muerte de la menor, que se encontraba en shock. «Se encuentra muy mal porque esta situación no es agradable para nadie y la muerte de una chica de 16 años afecta a cualquiera. Sobre el accidente no da crédito todavía, fue un visto y no visto, salían de una discoteca, habían bebido las copas normales, tampoco iba borracho. Había una distancia de 200 metros de la discoteca al hotel y no hacía falta coger el coche», dijo.

Dani de Gemeliers no era el conductor, sino otro joven al que apenas dice conocer. Él se sentó en la parte trasera del vehículo, empezó a hablar por WhatsApp y tan solo se percató de lo sucedido una vez pasa todo. «Empezó a hablar por teléfono porque estaba hablando con su novia sin ver quien se montaba delante. Solo siente un impacto», comentó.