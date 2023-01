Dani Alves ha sido detenido y conducido a la comisaría este viernes 20 de enero, donde se le ha hecho una primera toma de declaración ante los Mossos en la que ha negado que abusara presuntamente de una joven en una discoteca el pasado 30 de diciembre. De la comisaría de Las Corts, en la que hay una unidad contra los delitos sexuales, ha sido desplazado a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Aunque apenas ha podido ser visto, ya que ha sido trasladado en la parte trasera de un vehículo con las lunas tintadas, las cámaras han conseguido acercarse y saber cuál era el coche en cuyo interior se encontraba el futbolista.

Vídeo: Europa Press

Ha sido a primera hora de la mañana cuando ha comenzado el interrogatorio. Una jornada intensa en la que también tiene que testificar en calidad de detenido ante la jueza de Instrucción número 15 de Barcelona por una presunta agresión sexual que tanto él como su entorno niegan tajantemente. Eso no evita que sea fichado por la policía y tenga a partir de ahora antecedentes penales, según han informado en ‘Y ahora Sonsoles’. «Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo sabe que me gusta bailar. Pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno… No sé quién es esa señorita, no la conozco», dijo Dani Alves días antes de que fuera detenido, versión que, por cierto, ha mantenido ante las autoridades.

Todo lo que se sabe de este caso

Se han abierto diligencias para investigar lo sucedido y es que la denunciante, que se encontraba con unos amigos de fiesta en una sala de fiestas, ha relatado que el futbolista brasileño le hizo tocamientos por debajo de la ropa interior sin su consentimiento. Esto sucedió cuando Alves se encontraba en Barcelona de vacaciones tras su participación con la selección brasileña en el Mundial de Qatar, aunque «él mantiene que ni conoce a la joven ni sabe quién es esa señorita».

Tras el incidente la chica informó de lo sucedido al personal de seguridad de la discoteca, que activaron el protocolo pertinente en estos casos y avisaron a los agentes de la policía. Poco después se trasladaron al lugar de los hechos agentes de los Mossos d’Esquadra, que tomaron declaración a la joven, quien formalizó la denuncia por agresión sexual hasta el 2 de enero.