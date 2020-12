«No me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo», reconoce la actriz una semana después de dar a luz a su segunda hija.

Hace una semana, Dafne Fernández dio a luz a su segundo hijo. Una niña nacida de su relación con Mario Chavarria a la que han llamado Alex. Con su llegada al mundo, la pequeña ha dado un hermanito al hijo de la pareja, Jon, de dos años. Aunque apenas han pasado ocho días de su alumbramiento, la actriz ha querido compartir imágenes de su cuerpo tras dar a luz.

La madrileña ha subido a su cuenta de Instagram en la que muestra su figura al natural, ataviada únicamente con la parte inferior de su ropa interior. «Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él. Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello, escribe.

Sus palabras enseguida han provocado un sinfín de comentarios. «Eres y estás guapísima», le recordaba Ona Carbonell. «Pues cariño, si no te sientes bella es que algo te ha privado de la vista. ¡Yo no he visto cosa igual! Estás TREMENDA», le decía Sara Sálamo. Por su parte, Natalia Verbeke le dedicaba unas cariñosas palabras: «Eres Bella siempre. Y ahora más». Laura Escanes se limitaba a publicar una larga ristra de emoticonos con ojos en forma de corazón.

Fue el pasado 10 de diciembre cuando la actriz tuvo en sus brazos a su bebé. Un momento que quiso compartir en sus redes sociales con un bonito mensaje. «Muchas gracias a tod@s por las muestras de cariño recibidas por el nacimiento de nuestra hija. Me encantaría responderos a tod@s pero estamos desbordados. Por una parte falta de sueño y por otra reorganizarnos en esta nueva vida», decía. «No quiero dejar de dar las gracias al hospital Gregorio Marañón, nuevamente, por el trato recibido y por vuestro maravilloso servicio profesional. Nos hemos sentido tremendamente cuidadas y protegidas. Gracias Ana, Carmen (matronas) Lucía (anestesista )y Virginia Ortega (ginecóloga) por traer al mundo a nuestra bebita Alex. Y a tod@s l@s pediatras, ginecólogas, enfermeras, auxiliares, servicios de limpieza, bedeles y básicamente a tod@s l@s trabajadoras/es con los que hemos coincidido en nuestra estancia allí».

Posando muy guapa con su niña en brazos, Dafne Fernández reconocía sentirse plenamente feliz: «a vuelta a casa ha sido muy emocionante, por poder ver a Jon con su hermana. La ama!! Y gracias al papá, mi amor @mariocgirela , por cuidarnos en estas 38 semanas❤️❤️❤️❤️ Comienza esta otra aventura!!».