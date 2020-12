Cynthia Martínez tiene intención de sentar ante un juez a aquellos que mientan sobre su vida, tras confesar su supuesta relación con Canales Rivera

Las vueltas que da la vida. Antonio David Flores ha sufrido en sus propias carnes lo que se siente cuando una mujer se sienta en un plató de televisión para asegurar que han mantenido relaciones sexuales, poniendo su matrimonio en peligro. Aun así, no le tembló el pulso a la hora de gestionar que Cynthia Martínez acudiese a ‘Sálvame’ a hacerle lo mismo a José Antonio Canales Rivera. Al final parece que entre el torero y la joven tan solo hubo una noche en un hotel donde, según él, no pasó nada, mientras que ella mantiene que la pasión surgió. Las pruebas se ponen sobre la mesa y hay quien cree a Cynthia Martínez y quienes defienden a Canales Rivera, mientras que casi todos condenan las malas artes esgrimidas por el ex de Rocío Carrasco. Pero en esta guerra mediática las cosas parece que no se quedan en la intimidad del plató, sino que también amenaza con llegar a los tribunales.

Vídeo: Europa Press

Este martes, Canales Rivera anunciaba acciones legales contra Cynthia Martínez por desvelar conversaciones privadas sin su consentimiento y por vulneración a su derecho a la intimidad. Sin embargo, ella también se está armando judicialmente y anuncia acciones legales contra todas aquellas personas que están mintiendo sobre su vida privada. La joven defiende que ha acudido a televisión no para hacerse famosa, sino para contar su verdad y con esta por bandera, no tiene miedo a sentarse frente a un juez para defenderse. Incluso, ya tiene pensado en ser ella quien mande a varios colaboradores al banquillo de los acusados. Vea el vídeo para conocer quién está en la cuerda floja y qué es lo que pretende realmente Cynthia Martínez. ¡Dale al play!