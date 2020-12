«Me explicó que estaba soltero y quedamos un día que yo estaba en Madrid para ir a cenar», ha desvelado la joven.

Canales Rivera está pasando por unos días bastantes complicados después de Antonio David Flores destapara en ‘Sálvame’ la supuesta infidelidad del torero con una atractiva joven, Cynthia Martínez. Después de reconocer que conoce a la que fuera Miss Barcelona 2007 desde hace diez años pero insistía en que no le había sido desleal a su pareja. Ahora, después de varios días en el candelero, la presentadora y modelo se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para contar toda su verdad y narrar en primera persona cómo eran sus encuentros con el primo de Kiko Rivera.

Antes de compartir su testimonio con la audiencia, el programa hacía público que Canales Rivera había intentado por todos los medios posibles que no se produjera la entrevista de Cynthia Martínez en ‘Sábado deluxe’. Aunque, no ha tenido éxito. La joven ha confirmado que se conocieron hace diez años en una discoteca en la que intercambiaron sus números de teléfono. Nunca llegaron a quedar porque él estaba casado y hace tres años volvieron a retomar el contacto a través de las redes sociales.

«No supe nada de él hasta que le veo en un programa y me acuerdo de que le conocí hace años. Le escribí por Instagram. Al principio no se acordaba de mí, me dijo que estaba soltero«, comienza a destapar la joven. Al mismo tiempo, la que fuera pretendienta de ‘Mujeres y hombres y vicervesa’ insiste en que se entera de que Canales tiene pareja una vez que se encuentran en la habitación de un hotel. «Quedamos un día que yo estaba en Madrid para ir a cenar. Yo pensé que cenaríamos solos pero cuando llegué había dos amigos suyos. Ha mentido de una manera monumental, ha tratado de dejarme como un cazafamosos«, destapa. Asimismo, insiste que durante la velada no pararon de tontear: «Me plantó un beso en el parking a la salida de la cena».

Después de vivir una noche de amor y pasión, la invitada de ‘Sábado deluxe’ explicaba que escuchó a Canales discutir con su pareja mientras que este estaba encerrado en el cuarto de baño de la habitación del hotel. «Él es muy simpático en la intimidad, buena persona, cariñoso. Me llevé sus calzoncillos, hicimos la cucharita. No estuvimos mucho rato porque estábamos lanzados y no teníamos tiempo físico para explayarnos. No tuvo aguante», detallaba.

Cuenta su verdad porque Canales ha manchado su imagen

Por otro lado, la de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha querido dejar claro que se ha sentado en el programa de Telecinco porque no entendía cómo Canales pudo negar públicamente que ambos tuvieron una noche de amor, así como un sinfín de conversaciones subidas de tono. «Mientras que mi imagen no se hubiera puesto como se ha puesto, no hubiera dicho nada. Yo no he buscado que se detallara mi relación con él. Si hubiera contado la verdad desde el principio no tendría que haber estado aquí. Cuando mando todas estas pruebas es porque empieza a negarme y tengo que demostrar mi verdad», sentenciaba.

Revela su apasionada relación de cuatro meses con Efrén Reyero

Cynthia Martín también ha tenido tiempo de contar cómo vivió su corta relación con Efrén Reyero, antes de que este comenzara su noviazgo con Marta López. En concreto, la joven ha explicado que estuvo cuatro meses durante el confinamiento teniendo conversaciones y videollamadas muy íntimas con el exconcursante de ‘La casa fuerte’.

«Veíamos series, decíamos de casarnos y poníamos fecha. Era impresionante la manera en la que se puede llevar una relación así de intensa. Nunca dijimos que éramos novios pero hablamos de un futuro, de si me iba a mudar a Málaga. Me hizo un vídeo romántico por nuestro primer mes», relataba. La joven insiste en que aceptó la ruptura desde un principio, aunque ha destapado que el primer tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le prometió que nunca estaría con la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’. «Durante cuatro meses has jugado con los sentimientos de una mujer«, le reprochaba al joven.