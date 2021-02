Después de declarar en los juzgados por la demanda que le interpuso Rocío Carrasco, Belén Esteban se marchó de compras a una joyería

Este viernes pasado, Belén Esteban y Olga Moreno acudieron a los Juzgados de Plaza Castilla después de que el juez las llamaran a declarar por sus respectivas demandas interpuestas por Rocío Carrasco. La colaboradora de televisión se mostró muy tranquila en todo momento y una vida terminó la declaración ante el juez, tenía un sorprendente plan: irse de tiendas. Nada más salir de los juzgados, Belén Esteban se subió a su coche acompañada por su marido, Miguel Marcos, y pusieron rumbo a una conocida joyería de la capital madrileña. Mientras que el conductor de ambulancias le esperaba en el coche, Belén entró a la tienda y no salió con las manos vacías.

Belén Esteban se va de compras tras declarar contra Rociíto

La colaboradora de televisión se compró algún capricho en la tienda de bisutería que entró al salir de los juzgados de Plaza Castilla. Tal y como se puede apreciar en las fotografías que compartimos a continuación, Belén Esteban salió de la tienda con una pequeña bolsita con lo que hubo adquirido en el comercio. Al parecer, quiso alegrarse la vista y darse algún que otro capricho después de tener que declarar ante el juez por la demanda que le interpuso Rocío Carrasco por revelación de secretos por desvelar la deuda con Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid.

La de Paracuellos del Jarama decidió comprarse algo justo nada más después de declarar contra Rociíto. Además, precisamente se hizo con una joya, el objeto de la disputa entre ella y Anabel Pantoja hace unas semanas atrás. De hecho, hay que recordar que Belén Esteban lanzó una colección de joyas con su nombre con la misma empresa que las tiene la sevillana. Esto provocó un enfado entre ellas y con una Belén dejando la colección debido a que se había sentido engañada por la empresa. Ahora, vuelve a retomar su amor por las joyas y se compra una para olvidarse de la demanda que le interpuso Rocío Carrasco.

La tranquilidad de Belén Esteban ante el llamamiento del juez

A su llegada a los juzgados, Belén Esteban hablaba con los medios de comunicación que se encontraban allí presentes, asegurando que «vengo porque me ha citado a declarar el juez y tengo que venir, pero esto no es un juicio«. Además, señaló que «Estoy muy tranquila» y que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho: «Yo informo como informáis todos vosotros donde trabajáis«, decía a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones para recoger las declaraciones de las dos mujeres que tenían que enfrentarse al juez tras las demandas interpuestas por Rocío Carrasco.

Vídeo: Europa Press

Os dejamos las imágenes del momento en el que Belén salió de los juzgados y se dispuso, acompañada de su marido, a comprarse una joya nada más salir de los juzgados.