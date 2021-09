Te mostramos qué cuenta pendiente todavía no ha conseguido saldar Raquel Mosquera. La peluquera no ha conseguido vender su casa en Galapagar.

Raquel Mosquera acaba de estrenarse como colaboradora de ‘Viva la vida’. La que fuera esposa de Pedro Carrasco ha aceptado la propuesta televisiva, una oferta monetaria que le ayudará a sanear sus cuentas y poder recuperar parte de su economía. Su negocio no está en su mejor momento y para poder reflotar su vida ha puesto incluso en venta su vivienda. Sin embargo, no logra venderla. Tal y como adelantó la revista SEMANA hace algunos meses, publicó un anuncio en un portal inmobiliario para venderla por 500.000 euros, pero poco solo semanas más tarde decidió rebajar su precio. Actualmente se encuentra disponible por 469.000 euros y es que meses después de ponerla en el mercado no ha conseguido encontrar comprador. Una cuenta pendiente convertida en pesadilla inmobiliaria, pues le está costando mucho venderla.

La residencia está situada en una exclusiva urbanización de Galapagar en la que tienen vigilancia y zonas comunes como una piscina semiolímpica. Anunciada como «un magnífico chalet de 377 metros construidos y 650 de parcela», Raquel Mosquera quiere deshacerse de él debido a sus grandes dimensiones y altos gastos. Con cuatro dormitorios, tres baños, terraza acristalada, gimnasio, bodega o trastero, lo cierto es que esta propiedad tiene grandes posibilidades. Eso sí, ahora tiene un estilo muy personal y quizás necesitaría alguna reforma, un cambio que ya correría a cuenta del futuro cliente. Con orientación sur, el inmueble cuenta con muchísima luz, todo un privilegio que convierte este enclave en un lugar muy especial.

No es la primera vez que la pone a la venta, ya que cabe recordar que en el año 2009 colgó el cartel de ‘se vende’, aunque poco después se arrepintió. Doce años más tarde Raquel Mosquera quiere cambiar de residencia y mudarse a una casa más sencilla. La pandemia no ha sido fácil para ninguno de los dos al ser personas autónomas y al tener que cerrar sus negocios. No recibieron ingresos durante meses, pero poco a poco están volviendo a la normalidad. A esta situación delicada tampoco han ayudado los problemas de salud de Raquel Mosquera, que tuvo que ser ingresada tras padecer dos brotes psicóticos por los que tuvo que ser ingresada. La docuserie de Rocío Carrasco la hizo revivir su pasado con Pedro Carrasco y el tener una versión completamente distinta a la dada por Rociito le costó más de un quebradero de cabeza. «Llegó un momento en el que no pude con tanta mentira», dijo en exclusiva a SEMANA. Ahora está mucho más calmada y tiene la plena intención de confesarse cada fin de semana en el programa vespertino, tanto que promete «no tener pelos en la lengua».

Raquel Mosquera ha fichado por ‘Viva la vida’ solo una semana después de que Carmen Borrego abandonara su puesto. La empresaria aportará aire fresco al formato, dando una visión muy personal de la familia de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, y quién sabe si confesándose sobre Rocío Carrasco. Ha insistido en que no la tiene miedo, con lo que queda más que claro que cargará contra ella si así lo considera.