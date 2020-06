Omar Montes ha desvelado una gran noticia en ‘El Hormiguero’. El cantante y amigo de Kiko Rivera cantará un tema junto a Rosalía. Así se lo ha contado a Pablo Motos durante su visita a su programa de Antena 3. Y es que atesorar 10 discos de platino lo ha encumbrado en lo más alto de su carrera musical. Tanto, que la cantante catalana y él podrían interpretar un tema a dúo.

Rosalía quiere «echar un cable» a Omar Montes

“El otro día estuve hablando con ella (Rosalía)”, ha explicado el cantante en el espacio de Antena 3. Hace poco la artista compartió en su cuenta de Instagram una canción de Omar. A raíz de aquello empezaron a hablar y Omar le comentó a la joven la posibilidad de hacer un tema juntos. “Estamos viendo a ver si hacemos una cosilla”, ha desvelado entonces el de Pan Bendito. “Poca gente me ha ayudado. Y si Rosalía se ofrece a hacer un remix conmigo es mayormente para echarme un cable. Es de valorar. Me encanta Rosalía y me encanta el talento de España. Tenemos que apoyarnos los de aquí. Rosalía es una grande. Me encanta. Le mando un beso desde aquí”, decía.

Que Omar colabore con Rosalía no resulta del todo sorprendente. Desde hace tiempo se rumoreaba con la posibilidad de una fusión entre ambos talentos en el sector musical. Y es que, a día de hoy, a Omar no hay quien lo pare. Está en el mejor momento de su carrera musical y su popularidad aumenta por días. Ha colaborado con personajes como Nyno Vargas, con quien ha grabado la canción ‘Hola, nena’, así como con Ana Mena, con quien canta ‘Como el agua’. Incluso ha trabajado con Juan Magán y PV Aparataje. Junto a ellos participa en el sencillo ‘Rueda remix’.

Sobre la fiesta ilegal a la que acudió: «Di una imagen horrorosa»

«¿Vas a hacer a otra fiesta ilegal o te vas a portar bien?”, le preguntaba el de Requena. «No la hice yo. Di una imagen horrorosa. Lo asumo y pido perdón. No pretendo ser referente de nada ni de nadie. No soy ejemplo de nada», explicaba. «Me llamaron a un sitio y cuando vi cómo estaba el percal hice un video y me fui». Omar ha querido dejar claro que no le van las fiestas. «No me gusta mucho salir No salgo de fiesta. Realmente fui a hacer un trabajo». Y es que cuando se trata de trabajo, le gusta ser formal. Además, tiene a un equipo a su alrededor. «Está la cosa malamente y tengo mucha gente a mi cargo»

Omar revela cuánto dinero en efectivo suele llevar consigo

En su encuentro con Motos le ha recordado a éste que es un gran admirador suyo: «Para mí es un sueño estar contigo». «¿Es verdad que te quieres comprar un avión?», le preguntaba el presentador. «He mirado en el Wallapop porque dicen que tienen pocos kilómetros, pero no me fío. Te trucan», respondía, con sentido del humor. El mismo con el que contestaba a otra pregunta indiscreta, esta vez de Trancas y Barrancas. Las hormigas quisieron saber cuánto dinero en efectivo suele llevar en el bolsillo. El ganador de ‘Supervivientes 2019’ explicaba con su habitual gracia: «Lo justo. 4.000 o 5.000 eurillos. Imagina que paso por la tienda de Versace o de Gucci y si no llevas el dinero… ¡A ver qué haces!».

El DJ celebra su 32 cumpleaños entre amigos

La entrevista de Omar Montes con Pablo Motos se producía horas después de que el ex de Chabelita celebrara su 32 cumpleaños con unos amigos en un restaurante de Madrid. Allí, el cantante y DJ y su pandilla llamaron la atención por su ‘look’ urbano e informal. Comieron platos tradicionales de la cocina italiana antes de que Omar se dirigiese a plató de ‘El Hormiguero’. «Vengo de comer de un sitio que me han sangrado», diría durante su entrevista con Motos.

Ha soplado las velas con su hijo, Omar Junior

El día de su cumpleaños, Omar Montes compartía una tierna imagen soplando las velas de su tarta junto a su hijo, Omar Junior, de seis años, fruto de su relación con Nuria Hidalgo. «Soy un ser de luzzzz y los años míos cuentan pa atrás como Benjamin Button», ha escrito en su cuenta de Instagram, feliz junto al pequeño.