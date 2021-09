La colaboradora de ‘El Hormiguero’, consciente de que su vida es juzgada en redes, ha vuelto a recibir un aluvión de críticas por la última foto que ha compartido mientras come una hamburguesa.

Pilar Rubio ha vuelto al foco de la polémica en las redes sociales. Cuando está a caballo entre París y Madrid, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ sigue pasando mucho tiempo en la capital española por trabajo. De hecho, muchos le han preguntado si echa de menos España y ella ha dejado claro que no, porque no se ha ido de nuestro país, sigue viniendo con frecuencia para cumplir con compromisos profesionales.

Pero cumplir con proyectos laborales no es lo único que hace Pilar cuando viene a Madrid. Y es que entre sus planes también está seguir quedando con amigas. Uno de los planes que hizo hace apenas un día ha venido con polémica. Y es que la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha compartido una imagen en la que aparece posando junto a una hamburguesa. Junto a la foto, Pilar escribe: «Yo soy más de “🍔+🍔” que de “🍔+🍟”. ¿Y vosotros?», escribe ella.

Ella misma se ha definido como una fan de las hamburguesas y a pesar de lo que piensa la mayoría, Pilar es más de comerse dos hamburguesas que de comer una con patatas fritas. La foto y su mensaje ha provocado un aluvión de críticas que atacan por la alimentación que lleva: «Con ese cuerpo, no te has comido una hamburguesa desde 1997 😂 adelante haters, atacadme 😂».

Las críticas no se han hecho esperar en esta imagen de Pilar Rubio

Pero no ha sido el único comentario que ha recibido la mujer de Sergio Ramos. Muchos no se terminan de creer que Pilar coma esa hamburguesa para cenar: «Que te comas eso; no te lo crees ni tú!! Te hiciste la foto y ya», «Preciosa! Pero no me lo creo», «Pero de verdad te la comiste o solo es un posado?», «No te lo crees ni tú, jajajajajajajajaja 🙌🙌🙌», le han hecho saber algunos.

Aún así, Pilar Rubio ha dicho en más de una ocasión que una vez a la semana se da un homenaje y come lo que le apetece. Parece que su visita al restaurante Juanchos BBQ fue el día que eligió para saltarse la dieta. Además, lleva a cabo una estricta rutina de deporte, de la que habló precisamente durante su visita a ‘El Hormiguero’, donde promocionó su libro, ‘Mi método’.

A pesar de que tiene muchos compromisos profesionales con los que cumplir y que vive entre París y Madrid, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ siempre encuentra huecos para hacer deporte, algo que le apasiona. «Sin prisa pero sin pausa, constancia, 1 hora al día, 4-5 días a la semana. Salud y bienestar 😃», escribía hace unos días al compartir uno de los ejercicios que hace con barra de peso. Ella ha dicho en más de una ocasión que su Instagram es un escaparate para que la gente que no tiene acceso a profesionales, lleve una vida saludable.