El criticado comentario de José Manuel Soto sobre Notre Dame

El cantante sevillano José Manuel Soto ha vuelto a ponerse en el punto de mira de las críticas. Ha comentado las labores de extinción del terrible incendio que ha consumido parte de la catedral parisina de Notre Dame y ha dicho que hay una falta de pericia por parte de los bomberos y los servicios de extinción.

“Nadie ha cogido un helicóptero para apagar el fuego teniendo el Sena al lado”, comentaba el cantante en Twitter. Parece ser que, además de cantante, es especialista en apagar fuego, especialmente aquellos que se producen en patrimonio histórico, artístico y cultural de un valor incalculable, a juzgar por las respuestas que se han producido a su tweet. Twitter se incendió en su contra y no faltaron los comentarios críticos.

La descarga aérea de agua, como él indicaba y otros muchos la apoyaban, podría hacer más daño que bien a la ya maltratada estructura histórica, según las fuerzas que trabajaban en la extinción.

Quien también compartió esta opinión fue Donald Trump. Esta mañana, el mismo Soto, se disculpó por opinar sin conocimiento: “Ayer comenté que me extrañaba que no se usaran helicópteros para apagar el incendio de Notre Dame, luego me enteré de que es una barbaridad, que podría destruir la estructura, todos los días se aprende algo“.