Cristina Porta y Luca Onestini protagonizaron una de las últimas historias de amor más seguidas de la televisión, al surgir su romance al calor de los focos de ‘Secret story’. Sin embargo, una vez terminado el concurso y con la victoria del italiano, se impuso el silencio y son muy pocas las veces que hemos tenido oportunidad de verlos juntos. Es más, en sus redes sociales no hacen mención alguna a su romance y han provocado que muchos aseguren que su relación se fue al traste al poco de retomar su vida fuera del programa o, otras más extremos, que una vez hacerse con el premio, ya no tenían que disimular más y podían romper lazos demostrando con ello que su relación nunca fue romántica, sino más bien estratégica.

Vídeo: Europa Press

Sobre todo esto han hablado ahora Cristina Porta y Luca Onestini juntos, demostrando que su relación sigue adelante y que poco o nada les importa qué puedan opinar sobre ellos aquellos que no saben nada de su rutina o cómo aprovechan cada instante para convertirlo en único. La pareja se ríe de los rumores de crisis o ruptura e incluso juegan con los reporteros tras haberles sorprendido juntos por la calle. Y es que no es la primera vez que ambos deben hacer frente a los dimes y diretes de aquellos que en un primer momento no se creían los sentimientos que nacieron entre amos, para después de ver cómo daban el paso y formaban una pareja decir que estaban protagonizando una “carpeta” y que su romance es ficticio e irreal. Vea el vídeo para conocer cómo defienden ahora su amor, con mucho humor, precisamente el día de San Valentín, donde parece que siempre el amor triunfa. ¡Dale al play!

