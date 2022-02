No es un secreto que Cristina Porta y Luca Onestini atraviesan una fuerte crisis sentimental. La pareja, que inició su romance ante los focos de ‘Secret Story’, está pasando por un importante altibajo. Ha sido el italiano quien recientemente se confesaba a través de las redes donde indicaba que llevaba días sin dormir. La colaboradora no ha dudado en pronunciarse tajante al respecto y lo ha hecho durante ‘La noche de los secretos’.

Toñi Moreno interpelaba a Cristina Porta sobre el momento que atravesaba su romance. Y sacaba a la palestra un reciente mensaje de su chico. «No es un momento fácil para mí y no quiero esconderme más detrás de una sonrisa. No estoy durmiendo nada y estoy muy mal. Llegarán pronto días mejores», señalaba. A lo que la periodista contestaba rotunda: «En ese mensaje no pone que hemos roto. Pone que lo está pasando mal».

Cristina Porta asegura que siguen juntos

La exconcursante del reality, finalmente, ha reconocido que existe una importante crisis con el italiano. «Si me preguntas si tengo novio, yo te digo que yo sepa sí. Ya está», zanjaba así todos los rumores al respecto. «Sabes que soy sincera. Si te tengo que decir si ha habido una conversación y lo hemos dejado, es que no. Por lo tanto, yo tengo pareja», ha subrayado algo tensa al tocar de nuevo este tema en el plató de Mediaset.

Eso sí, no ha ocultado que cuentan con serios problemas de pareja. Aunque ha querido aclarar que su relación puede que no sea los único que preocupe a Luca Onestini. «Él también en su vida tiene más cosas que Cristina, puede estar pasándolo mal por otras cosas», ha recalcado. Mientras que Toñi Moreno aprovechaba para reprocharle su actitud: «Estás siendo muy borde conmigo y yo estoy siendo cariñosísima. Estás en tensión y el otro día estabas hecha polvo. Quiero saber cómo estás».

La reportera ha explicado que se encontraba en un plató para cumplir con su faceta profesional. «Aquí vengo a trabajar, yo soy muy mala actriz, pero muy buena profesional. El otro día me visteis que me costaba, pero yo estoy aquí haciendo mi trabajo. Cada uno que estamos sentados en estos sofás tenemos nuestros problemas personales. No soy la única. Ya está», ha concluido.

Un discurso que ha despertado un aplaudido comentario por parte de Nagore Robles. La vasca contestaba con las siguientes palabras repletas de ironía. «No sé de qué hablas, la verdad». Mientras que Toñi Moreno intervenía rápidamente y le decía que le habían recriminado en redes que no le hubiese preguntado a su amiga por su reciente ruptura con Sandra Barneda. «Tú puedes preguntar lo que quieras. Otra cosa es que yo vaya a contestar. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. No voy a decir nada más».