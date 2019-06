Cristina Pedroche sorprende al desvelar que ella ya tiene hijos

Cristina Pedroche comienza el verano y convencida de mostrarse una mujer libre para decir lo que piensa y para decidir, siempre lo ha reivindicado y no va a dejar de hacerlo jamás. Esto ha vuelto a quedar claro durante el último acto del que ha sido embajadora, la presentación de la nueva campaña de Pepsi, que la tiene como reclamo principal.

Pedroche rompe un tabú en las redes y las críticas son feroces

No le gusta demasiado a la presentadora que le pregunten acerca de sus planes de ser madre. Desde que se casó con Dabiz Muñoz la pregunta es recurrente y parece estar un poco cansada del asunto: «Pues es que tengo 30 años, es que no hay necesidad. Me gustaría saber si fuera mi marido el que está aquí sentado si le harías esa misma pregunta; o si esto es una pregunta que se le hace solo a las mujeres, me da a que Dabiz no se la hacéis tanto. Si le ves algún día pues le preguntas. Pero vamos te dirá lo mismo», declara la de Vallecas.



Cristina Pedroche aún no ha sentido la llamada para ser madre, pero deja una respuesta llena de ironía a colación de tener descendencia: «Ahora mismo estamos muy centrados en los proyectos profesionales y es que nos quitan la vida. Nuestros restaurantes son ya nuestros hijos, les cuidamos y les damos toda la atención del mundo. Ahora mismo no entra en nuestros planes».

Harta de las críticas

Desde que saltase a la fama, Cristina Pedroche ha tenido que hacer frente a numerosas críticas por su forma de ser y de entender la vida, pero parece haberse acostumbrado: «Creo que conmigo como todo vale y a mí se me critica todo, pues todo vale. Cuando subo que me como un helado o me como no se qué nadie dice nada, pero aquí como parece que es una promoción (Pepsi) ya molesta más. A mí es que me da igual la verdad, yo hago lo que quiero, intento ser mejor persona y mujer cada día», dice contrariada.