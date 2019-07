Cristina Pedroche se ha convertido en una de las famosas más seguidas de España. Tras nueve años presente casi a diario en la televisión, la naturalidad y sencillez de la de Vallecas ha cautivado a millones de personas, que siguen sus pasos con atención no solo en televisión sino también en las redes sociales.

En una entrevista concedida a ICON, la colaboradora de ‘Zapeando’ ha hablado de sus caprichos, en concreto del primero que se concedió a sí misma cuando empezó a trabajar en ‘Sé lo que hicisteis’: «Yo quería un bolso de Loewe, así que fui a comprármelo con mi primer sueldo«, desvela la vallecana.

Pero Cristina no se sintió cómoda en la tienda de la firma, y pensó que era injusto que ella, mientras vivía en casa de sus padres y no tenía gasto alguno, se comprase un bolso que no podía pagar. La Pedroche volvió a su casa y le contó a su madre lo que le había pasado, pero recibió una respuesta inesperada. “No te puedes ver reflejada en mí. Tú ahora eres otra persona, tienes otro estatus y si te permite tener un bolso de Loewe, cómpratelo. Que para eso te lo trabajas y te lo ganas”.

Así que la presentadora volvió al establecimiento y eligió un modelo mucho más barato del que quería inicialmente, pero salió con su Loewe de 350 euros, un precio que, a fecha de hoy, le sigue pareciendo muy caro. En la actualidad Cristina es imagen de numerosas marcas, tiene su perfume propio, una colección de maquillaje con una conocida firma de cosmética y son incontables los eventos a los que es invitada. Casada con el cocinero David Muñoz, la madrileña trata de mantener los pies en el suelo y, en la misma entrevista, confirma que a fecha de hoy solo una marca le ha regalado un bolso.