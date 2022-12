Cristina Pedroche da la campanada. A tan solo unos días de ver a la presentadora en la Puerta del Sol, hemos conocido este miércoles el excelente momento que estaría viviendo. Y es que ella y su marido, David Muñoz, estarían esperando su primer hijo. Ocho años después de casarse, ponen la guinda a su historia de amor, un bebé que estaría previsto que llegara para el próximo verano. Para ellos ya ha comenzado la cuenta atrás.

Aunque Pedroche y el reputado chef solo le han contado la buena nueva a su familia y amigos más cercanos, no han podido evitar que la información salga a la luz. Lecturas ha revelado que se encuentran felices y que podría ser antes de que acabe el año cuando ella pose con su barriguita ante las cámaras, un instante que podría acaparar la atención de millones de espectadores. Quién sabe si con body paint o simplemente con un look ajustado que deje ver su nueva curva, el 31 de diciembre puede servir para que Cristina confirme la noticia y desvele que pronto serán padres.

Aunque ninguno de los dos había descartado la posibilidad de ser padres, siempre habían dejado claro que no tenían prisa para ello. El 2023 puede ser el año decisivo para ello, un año que podría venir cargado de sorpresas, incluida la de la Noche Vieja. Fue la propia Cristina la que este martes avanzó parte de lo que los espectadores se encontrarían el último día del año, un instante en el que tanto ella como el resto de público promete emocionarse. «Este año es el año del mensaje. Es el año que me gustaría que hubiese un poco de lagrimita. Toca lagrimita, creo que la gente va a llorar. Lo pienso y me emociono muchísimo», dijo la comunicadora.

La pareja ya ha sido vista acudiendo a revisiones ginecológicas junto a su marido, quien quiere estar muy presente en esta etapa tan especial para ambos. Provistos de mascarilla e incluso gorra, ni Cristina Pedroche ni David Muñoz querían llamar la atención del hospital al que acudieron hace solo unos días. Allí permanecieron más de una hora y fue poco después cuando se vio a la de Vallecas con un bote cubierto de un guante quirúrgico, evitando así que el resto viera qué había en su interior.

Hace tan solo un año Cristina Pedroche no escondía las ganas e ilusión que le hacía a sus padres ser abuelos. «Mi padre quiere ser abuelo ya», dijo, eso sí, nada hacía presagiar entonces que solo 12 meses después estarían celebrando la llegada de un nuevo miembro a la familia. Pedroche, David Muñoz y el círculo de ambos ha dejado claro a lo largo de su relación que ya se sentían completos, por lo que este embarazo tan solo les completará más si cabe. Ahora la gran pregunta es si el hecho de que se haya publicado la noticia cambiará sus planes y lo confirmará antes o esperará tal y como tenía pensado.

