La última fotografía de Cristina Pedroche en redes sociales ha hecho saltar las alarmas: ¿está embarazada de su primer hijo?

No es la primera vez que han saltado las alarmas sobre un posible embarazo de Cristina Pedroche, fruto de su relación con Dabiz Muñoz. La presentadora ha compartido una fotografía que ha causado un gran revuelo en las redes sociales, que hablan de un primer embarazo por parte de la de Vallecas. La pareja estuvo disfrutando de una agradable velada gastronómica en el Celler de Can Roca, el restaurante de los tres afamados hermanos Roca. Quisieron inmortalizar este momento a las puertas del local, sin llegar a imaginarse que se iban a convertir en protagonistas de la crónica social.

La presentadora ha hecho saltar las alarmas con su última fotografía

Cristina Pedroche compartió una fotografía en la que aparece Dabiz detrás de ella, abrazándola por detrás y con su manos posada en su barriguita, entrelazada con la de la presentadora. Esta imagen ha llamado especialmente la atención a los seguidores de la colaboradora de televisión que no han tardado en hacerse eco y en hacer públicas sus pesquisas sobre un posible embarazo. Son muchos los comentarios que ha recibido Pedroche en la mencionada publicación, haciendo saltar las alarmas.

«Veo tres en esa foto», «Ya lo veo!!! Estas embarazada!!!😍😍», «Oohh Cristina , estás embarazada ?????😍😍😍😍», «Esass maasnoooos en …..lo❤️❤️ dice…jajsjs bueno o igual son las ganas 😍», «Estas embarazada jeje menudo ojo tengo 😍», son algunos de los comentarios que ha recibido en la mencionada publicación haciendo alusión a un posible embarazo por parte de Cristina Pedroche.

De momento, la presentadora no ha querido ni confirmar ni desmentir su estado de buena esperanza. «Fin de semana gastronómico y amoroso.❤️❤️❤️ Sigo aprendiendo y creciendo ❤️❤️», han sido las palabras con las que Pedroche ha compartido la mencionada fotografía. La palabra seguir creciendo, también ha servido como pista a sus seguidores para que les diera por pensar en un posible embarazo. ¿Es cierto que Cristina Pedroche está esperando su primer hijo?

Cristina Pedroche, en el punto de mira por no haber sido madre todavía

La colaboradora de televisión de momento no se ha pronunciado al respecto, pero no es la primera vez que se encuentra en la misma tesitura. Ya son varias las ocasiones en la que los seguidores de la vallecana han creído que está embarazada. Parece ser que a Cristina Pedroche le gusta mucho jugar con sus fans y eso de tomarse en serio su vida en redes sociales es algo casi imposible que suceda con ella.

Lo cierto es que Cristina Pedroche está harta de que la juzguen por no haberse convertido en madre todavía. El pasado mes de marzo, así mismo lo revelaba ella. En una entrevista para ‘El País’, la presentadora dejó claro que no siente “la necesidad” de ser madre. “Soy joven, tengo 32 años, y no digo que algún día pueda cambiar de idea”.