Cristina Pedroche ha escrito unas palabras en redes sociales que hacen sembrar la duda acerca de un posible embarazo de la presentadora.

La última imagen de Cristina Pedroche es cuando menos enigmática. La presentadora ha querido jugar con sus seguidores lanzándoles una pregunta que muchos de ellos han entendido como un posible embarazo. Después de que la joven escribiera junto a una fotografía de Instagram «a ver si encontráis algo que se asoma», cientos de followers le han dado la enhorabuena por su estado de buena esperanza. Tal ha sido el boom mediático que incluso el propio David Muñoz ha respondido al post, jugando al despiste y multiplicando así los rumores. El prestigioso chef ha entrado al trapo y ha respondido con un «Qué bien, voy a ser papá», incluyendo incluso el nombre que le pondría la pareja: «Dabizillo».

Aunque en la fotografía no se aprecia barriguita, las palabras de Cristina hacen dudar acerca de a qué se refiere. Varias han sido las ocasiones en las que Pedroche ha sido preguntada por la maternidad y en todas ellas ha insistido en que, de momento, no tiene la necesidad de ser madre. «Soy joven, tengo 32 años, y no digo que algún día pueda cambiar de idea», ha comentado. Fue, de hecho, hace algunas semanas cuando lejos de avivar la polémica, Cristina Pedroche la zanjó antes de que incluso pudiera desatarse. «Si yo pudiera contar todo lo que llevo dentro y todo lo que me pasa…pero todavía no se puede. (Estaría bien que obviáramos los comentarios de embarazo, que siempre que digo que no puedo contar una cosa vais por ahí)«, dijo la comunicadora.

Felicitaciones por parte de famosos

Aunque tras este tsunami Cristina no ha querido responder ni aclarar si está o no embarazada, lo cierto es que en su última publicación no dejan de publicarse nuevos mensajes de felicitación. La última en unirse a ello ha sido la cantante La Mari de Chambao, que le da la enhorabuena a los tres, por lo que para muchos sigue siendo una incógnita si se han lanzado o no a la aventura de la paternidad. Las últimas veces en las que sí habló sobre ello, comentó que no consideraba que ahora estuviera en un momento para ser madre y que estaba centrada en su trabajo, pues son muchos los proyectos que tiene en mente. La joven no deja de trabajar en varios programas de televisión y en ayudar a su marido siempre que puede.