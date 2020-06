Cristina Pedroche, con 31 años es uno de los personajes televisivos que más ganan, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus ingresos por publicidad le proporcionan jugosas cantidades de dinero y si a eso le añadimos las apariciones en eventos y participaciones en series y películas de cine, Cristina puede que sea el personaje más cotizado dentro de nuestro país. Su matrimonio con el chef David Muñoz, tres estrellas Michelín, también a contribuido a que su imagen y su caché suban como la espuma, pero ¿A cuánto asciende el patrimonio del matrimonio más rentable de España?

Desde hace muchos años parejas de todo tipo han visto como juntos funcionan mejor que separados. Como ejemplos podríamos poner a Victoria y David Beckam, o Kim Kardashian o Kanye West. Juntos se han convertido en marcas que atraen a millones de seguidores y que generan cifras indecentes de dinero. En el caso de Cristina Pedroche y David Muñoz es diferente. Ambos se dedican a sectores completamente diferentes y difícilmente se les puede ver promocionando la misma marca como pareja, o haciendo entrevistas conjuntas. Aún así, cuando iniciaron su relación, la de Vallecas decidió invertir en los negocios de su marido. Muchos medios apuntaron a que la presentadora de la campanadas había llegado a poner más de dos millones de euros en los locales de David Muñoz. Rumor que la misma Cristina quiso desmentir con sus propias palabras. “No es cierto que yo haya invertido 2 millones y medio de euros porque, por si no lo sabéis, la gente de la televisión no ganamos tanto dinero. O por lo menos yo no, y si hay alguien que lo gana yo también quiero. Pero yo no gano tanto dinero”, comentaba al respecto la Pedroche. Aunque negó haber puesto tal cantidad de dinero, sí reconoció que había participado, pero con una cantidad muchísimo inferior. “Somos un grupo bastante grande de socios los que hemos montado todo esto, y yo he puesto mi pequeña parte, que correspondería al 10%. Ni he puesto mis ahorros ni nada de eso”, explicaba aludiendo a que ella no tenía ese dinero.

La madrileña también quiso aclarar en su momento, que su interés por la gastronomía se debía únicamente a que era un proyecto de su marido y que de lo contrario no se hubiera puesto a invertir en un restaurante. “Invierto en esto porque en el fondo estoy invirtiendo para mí”, comentaba para una publicación. Desde que inició su relación con David Muñoz, Cristina fue cuestionada por haberse casado con el chef por dinero y no por amor, afirmaciones que la presentadora también quiso desmentir en su momento, revelando que en la relación ella era la que ganaba más y que en un principio fue ella quién lo ayudó. Cristina Pedroche conoció a David Muñoz en 2014, en ese momento el cocinero estaba intentando montar un restaurante en Londres y el proyecto llevaba bastante tiempo paralizado, por algunas fugas de socios y porque faltaba el diseño del local. Entonces ella se ofreció a poner el dinero que le faltaba y de esta manera se convirtió en socia del restaurante ubicado en el barrio más transgresor de Londres y por derecho tiene un porcentaje de acciones a título propio.

Lo que gana Cristina

Su faceta como influencer le reporta grandes cantidades de dinero. Con un perfil de casi 3 millones de seguidores en Instagram, la joven ha sido imagen de diferentes campañas, como para Puma, en la que tuvo la oportunidad de diseñar sus propias zapatillas, Inglot España, Ipanema, una firma de joyas… Con toda esa cantidad de encargos por publicidad, los expertos aseguran que Cristina se podría estar embolsando entre los 100.000 y los 180.000 euros por campaña, un trabajo que le reportaría más de 500.000 euros de ingresos al año. Buena muestra de ello fue la paleta de maquillaje que lanzó con Inglot España. Su antecesora fue la mismísima Jennifer López y su precio en el mercado era de 40 euros. Por otra parte, se estima que por las campanadas en Antena 3 podría estar cobrando 60.000 euros, mientras que por aparecer en un photocall la cifra podría estar rondando los 3.000 euros. Por si esto fuera poco, por subir un tweet o un post de Instagram promocionando algo, llegaría a embolsarse entre los 4.000 y 5.000 euros. Un trabajo muy rentable que le estaría haciendo ganar cifras desorbitadas, pero no por ello significa que este dispuesta a todo. La colaboradora ha asegurado que vende únicamente lo que tenga que ver con su imagen y que a pesar que pueda recibir 5 o 6 ofertas semanales de trabajo, no piensa aceptar propuestas que no tengan que ver con su esencia y todo ello por casualidad, pues la Pedroche estudio ADE y se inscribió por casualidad en la televisión para ganarse un dinerillo extra.

Lo que gana David

Aunque la crisis del coronavirus ha afectado a sus negocios de hostelería, según un conocido portal digital, David Muñoz registro en 2018 a través de sus sociedades casi 10 millones de euros. Esta cifra demuestra que sus locales gozan de una buena salud económica, y es que para conseguir una mesa en uno de sus restaurantes hay listas de espera de semanas e incluso meses. Su propia mujer afirmó que ella reserva su mesa como cualquier ciudadano y que no se aprovecha por su posición de socia y esposa. Su restaurante en Londres es uno de los que más beneficios le aportan y así lo confirmó él mismo, diciendo que el último año habían subido entre un cuatro y un seis por cierto de facturación. Su éxito profesional le llevará a abrir un nuevo local en Dubai. El contrato ya está firmado, como él mismo confesó, pero la crisis sanitaria ha paralizado momentáneamente este nuevo proyecto.

Viven en un piso de 600.000 euros

Su apartamento está situado en el centro de Madrid, en el barrio de Embajadores, y lo adquirieron en 2017 por más de 500.000 euros. Se trata de un amplio apartamento de 137 metros con dos dormitorios, dos cuartos de baño y una gran cocina, donde David puede deleitar a su mujer con los mejores platos. Dicha propiedad estaría compartida al 50 por ciento. Cristina, muy activa en sus redes sociales, ha mostrado durante el confinamiento las diferentes estancias de la casa. Una de las zonas más llamativas del hogar es la terraza. Un amplio espacio donde el matrimonio seguro que ha tomado el sol o se han puesto a leer. A pesar de vivir en este inmueble, la vallecana confirmó recientemente que había invertido mucho dinero en propiedades. Una de ellas esta situado en el barrio de Legazpi y la otra en el municipio de Coslada. Además de todo esto, la pareja también contaría con tres plazas de garaje que podrían estar alquilando para recibir un extra cada mes.