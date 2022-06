Está demostrado científicamente que el sexo disminuye los niveles de estrés y ansiedad gracias a que reduce la segregación de cortisol, conocida como la hormona del estrés. Son muchos los beneficios para nuestra salud. Y sino que se lo digan a Cristina Pedroche, que ella misma ha desvelado que lo usa de manera terapéutica. La presentadora ha acudido este jueves 2 de junio a ‘El Hormiguero’ para presentar la segunda edición de ‘Love Island’. Durante su conversación con Pablo Motos, se ha sincerado sobre un tema que ya se pronunció en ‘Zapeando’, programa en el que también trabaja. Ahora, ha vuelto a hablar de este tema. Mientras que el sexo es un tema tabú para muchos, Cristina Pedroche, que no suele hablar de su vida intima, ha hecho una excepción y ha sorprendido a todos.

«Oye, en Zapeando has contado que a veces usas el sexo como medicamento. Me encantó esto», ha empezado a decir Pablo Motos, sorprendiendo tanto a su invitada como a los espectadores que se encontraban en las gradas del programa. Cristina Pedroche ha querido explicar a que se había referido con esa afirmación, que promete dar mucho de que hablar. «A ver, no es tan así. ¿Qué estás haciendo, ‘clickbait’?», le ha respondido entre risas. Realmente, la culpable de que este tema saliera a la luz en prime time fue de Valeria Ros, que sentenció en ‘Zapeando’ que Cristina Pedroche «está todo el día haciendo el amor». Ante las palabras de su compañera, la presentadora de ha hecho una sorprendente confesión: que el sexo le ayuda cuando está constipada.

Cristina Pedroche desvela que practicar sexo le ayuda cuando está constipada

Ha sido ahora cuando ha matizado esta confirmación. «No es que lo use, pero si estás congestionada y tienes una buena relación sexual, se te queda todo limpio y despejado. Respiras mejor, es como que descongestionas», ha explicado bajo la atenta mirada de Pablo Motos. «Yo no soy médico, pero creo que el ‘Vicks Vaporub’ no se frota», le respondía el popular presentador con mucho humor. Algo a lo que ella respondió de la misma manera: «Es mucho mejor tener sexo que el ‘Vicks Vaporub», ha dicho.

Durante su charla con el presentador, Pablo Motos ha querido saber si ella podría enamorarse en un concurso de televisión. «¿Tú crees que podrías encontrar al amor de tu vida en un reality? Olvida que estás enamorada de Dabiz y que es el mejor. Eso ya lo sabemos«. «Yo creo que yo no, porque aunque parezco una loca, luego soy una persona muy reservada. Creo que delante de la tele no haría las cosas que hacen ellos o las cosas que se dicen. Ellos se prometen amor para siempre cuando llevan dos semanas, yo eso no sé si lo haría», ha sido la respuesta de Cristina Pedroche. Además, ha querido matizar que «a los dos meses vine aquí y dije que me iba a casar con Dabiz. La gente me dijo que estaba loca«.