La presentadora ha revolucionado las redes al compartir una foto suya en ropa interior y con la cara lavada.

Cristina Pedroche sabe como nadie cautivar a sus ‘followers’ en las redes sociales. En esta ocasión, la presentadora ha compartido unas imágenes de su rostro sin maquillar y sin peinar… sin gota de chapa y pintura. Así, ha sorprendido a sus seguidores con una fotografía que la muestran completamente al natural, sin trampa ni cartón.

«A veces maquillada y peinada me veo tan mona que me da pena quitármelo, como despertarme de un sueño bonito», dice, divertida, a través de un vídeo de Stories. A continuación muestra una instantánea suya en ropa interior y sin gota de artificio cosmético alguno sobre su rostro o su cabello…

«Despertada del sueño. Y sin filtro, si ya total», comenta con sentido del humor. No hay mayor prueba de la naturalidad de la madrileña que esta foto con su rostro completamente limpio (y lleno de pecas) después de desmaquillarse tras una jornada de trabajo. Sus seguidores no han tardado en responder a su post con comentarios que aplauden su iniciativa. «Qué cara de niña traviesa», «Sin maquillaje eres aún más guapa», «Muy guapa la pecosita», «Mucho más guapa sin maquillar» o «Estás guapísima, hasta sin maquillaje 😍» son algunos de los piropos que le han caído tras publicar la foto de su cara lavada.

Estas Navidades, Cristina Pedroche presentará las campanadas desde la Puerta de Sol de Madrid. La presentadora tenía muchas dudas al respecto: este año por primera vez vacilaba sobre si realmente le apetecía dar la bienvenida a 2021 ante millones de espectadores. El hecho de que España atraviese una situación delicada debido a la pandemia del coronavirus ha hecho que se plantee seriamente si debía tenía ganas de hacerlo o no. «Por un lado es un sueño y me parece lo más dar las Campanadas y despedir el año con todos vosotros, pero por otro lado, tengo dudas. Dudas porque hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas. Pienso que podría ponerme un vestido más sobrio, pero dejaría de ser yo. Pero no quiero que alguno se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida, seguir adelante. Estoy… tengo muchas dudas. Por otro lado pienso que si hay gente que se entretiene viéndome esa noche, criticándome o no criticándome pues ya he conseguido que alguien piense en otra cosa, pero está siendo un año muy duro para todos, os cuento estas dudas para ver qué opináis», confesaba en sus redes sociales. Finalmente optó por aceptar este reto y, por quinto año consecutivo, despedirá el año 2020 en Antena 3 acompañada del cocinero Alberto Chicote.