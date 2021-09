La actriz que da vida a Nines en la ficción de Telecinco ha aprovechado para denunciar la poca ayuda que da el Estado a los enfermos con cáncer.

Cristina Medina, la actriz que da vida a la mítica Nines Chacón en ‘La que se avecina’, ha sorprendido a todos sus seguidores al compartir un vídeo a través de sus redes sociales en el que ha revelado que está luchando contra un cáncer de mama. La interprete sevillana ha aprovechado la ocasión para denunciar públicamente que las ayudas que da el Estado para los que luchan contra esta enfermedad son insuficientes.

«Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente«, comenzaba a decir a través de un vídeo en su cuenta de Instagram en la que podemos verla paseando por la calle con unas gafas de sol, los labios pintados de rojo, un pañuelo que cubre su cabeza y que está tapado por un amplio sombrero.

La conocida actriz de ‘La que se avecina’ ha revelado su enfermedad para reivindicar y pedir más ayudas para todos aquellos que padecen cáncer. «Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender los que lo están pasando y los que los acompañan. Tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero no son suficientes las ayudas que da el Estado«, insistía.

«Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo… Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene. Entonces, no solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan«, relata.

Después de hace esta reivindicación, Cristina Medina ha animado a todos aquellos que acompañen a los enfermos de cáncer que les ayuden económicamente, puesto que considera que «las cremas oncológicas, los turbantes y los gorros» conllevan un gran gasto. «No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor», asevera.

Arropada por sus compañeros

Dejando claro que tiene un buen pronóstico por delante, Cristina Medina ha hecho hincapié en la importancia de la ayuda económica, más allá de la fuerza personal que puede tener las personas que padecen cáncer. «La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño que nos pueden llegar a hacer falta», expresaba con el gran sentido del humor que tanto le caracteriza.

A los pocos minutos de compartir el vídeo, la actriz sevillana ha recibido el apoyo de un sinfín de seguidores, entre los que se encontraban numerosos compañeros de profesión, especialmente sus amigos de la ficción de Telecinco. «Mucha fuerza«, le deseaban Nacho Guerreros y Eva Isanta. «Se puede decir más alto pero no más claro. Todo mi cariño», «Ánimo, estás en mis oraciones campeona!», «Que con esa energía terremoto que desprendes conseguirás superarlo», se puede leer.