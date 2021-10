Cristina Medina está en pleno tratamiento de quimioterapia, pero tiene fuerzas de sobra para ir al estreno de Antonio Banderas y hablar sin problemas sobre el momento que atraviesa. Sin restarle importancia, no duda en sonreír ante la vida

A finales del pasado mes de septiembre, la actriz Cristina Medina sobrecogía el corazón de todos al anunciar que estaba sometiéndose a un tratamiento de cáncer de mama del que nadie tenía constancia, al menos no de manera pública. Tan solo su familia y mejores amigos conocían de la enfermedad contra la que estaba batallando, pero la actriz consideró oportuno compartir con el mundo su situación al contar con un buen pronóstico y al saber que su historia después insuflará fuerzas a aquellas mujeres que pasen por su misma situación. Eso sí, el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo Cristina Medina no le impide llevar una vida con normalidad, como así ha demostrado al presentarse en el estreno del musical de Antonio Banderas, ‘A Chorus Line’, una cita con la prensa en la que no ha tenido reparos en confesar cómo se encuentra en plena lucha y cómo está llevando el tratamiento.

“Viva, estoy viva y coleando, estoy ahí”, aseguraba con el desparpajo que le caracteriza Cristina Medina, que no quiere restar importancia al difícil momento que está pasando con su cáncer de mama, pero dejando claro que no le preocupa lo suficiente como para perder el humor y las ganas de sonreírle a la vida: “Es día a día, cada día no saber por dónde vienen los malos, pero vienen y lo estoy llevando bastante bien”, confiesa la actriz en pleno tratamiento de quimioterapia. Una fuerte medicación que conlleva duros efectos secundarios que está logrando mantener controlados con diversos remedios y consejos que recibe de los profesionales que atienden su caso y los que le ofrecen otras personas que han pasado por su misma situación: “Estoy más o menos bien dentro del panorama”.

Cristina Medina está demostrando tener un talante inmejorable ante la enfermedad y es que no pierde el sentido del humor y no se deja vencer por el desánimo en momentos complicados. “Con amigas que han pasado por esto nos pegamos una pechada de reír hasta en momentos complicados… A todo se acostumbra una, pero tienes que estar ahí”, reconoce sin restar importancia al duro momento que atraviesa, que le hace entender que cada persona es distinta y la forma de enfrentarse al cáncer varía mucho: “como cada uno sea, escucharse y tirar para adelante”. Por fortuna, no batalla sola y a su lado tiene a familia y amigos que se han volcado con ella: “Me siento muy mimada, muy cuidada. Estoy fenomenal”.

Su tormento comenzó el pasado mes de julio cuando durante una revisión rutinaria le detectaron que “tenía dos bultos”. La actriz adelanta que “terminaré la quimio en diciembre y la radio en febrero o marzo, luego a recuperarme y a disfrutar del verano. Ya trabajaré”, dice resuelta la intérprete que ha alcanzado una gran popularidad gracias a la serie ‘La que se avecina’, pero que lleva toda una vida dedicada a la interpretación con muy buena fortuna. Ahora el trabajo pasa a un segundo plano y se ha centrado en recuperar la salud y atesorar las buenas relaciones con familia y amigos, de los que ha disfrutado poco en los últimos años al tener mucho trabajo y una apretada agenda de compromisos.