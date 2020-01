View this post on Instagram

En estos últimos días se ha difundido desde distintos medios de comunicación, la noticia de mi posible participación en la próxima edición del programa SUPERVIVIENTES 2020. Aprovecho para aclarar estas informaciones y comunicar que NO participaré en dicho programa. Quisiera asimismo mostrar mi profundo agradecimiento tanto a la productora @bulldogtv_es como a @mediasetcom, por el interés mostrado para contar con mi participación en un programa al cual deseo muchísimo éxito. ¡Feliz jueves a todos! ❤🏝😘 . . . #felizjueves #supervivientes #supervivientes2020 #gracias #thanks #merci #bulldog #mediaset #mediasetespaña #television #telecinco #tv #honduras #pickoftheday #photooftheday #instagood #instalike #SV2020 #felizdia