ESPALHEM ESTE HASTAG. #maisamorcr7maisjustiçacr7maisDeusporfavorcr7❤️ De á alguns anos para cá,deixei de sentir aquela alegria e vibração com a data do meu aniversário,confesso o passar dos anos tem me causado muita mágoa e trazido medos que antes não sentia ,passei a sentir menos os dias ,menos dias de vida com os que amo ,menos dias a fazer tudo aquilo que eu gosto e quero continuar a fazer ,então a nostalgia do tempo a passar assola-me tantas vezes,não me sinto mais velha nem de longe!😂Sei que sou uma abençoada e só tenho coisas boas a agradecer,o lado bom de fazer aniversário são as mensagens os telefonemas os abraços dados e recebidos por quem nos conhece e nos quer bem ,esse é o melhor que existe quando se completa mais um ano de vida,tenho uma saúde de ferro tou cada vez mais confiante por ser sempre a mesma desde sempre ,os valores e carácter predominam o meu ser então sou feliz tantas vezes ,quem me conhece sabe que nunca fui de pedir nada ,não sou consumista nem gosto de grandes luxos,só gosto de conforto e de ver os meus felizes e bem,e acima de tudo de tê-los por perto e se não for possível debaixo da vista pelo menos,hoje é um Dia de festa ,para a semana já estou com os meus de sangue mas hoje a vida me trouxe aqui(Brasil) e realmente não sei o que me reserva o dia de amanhã mas estou vivendo uma nova escolha ,planeando novos caminhos com gentes que escolhi como família emprestada por Deus,só peço ao pai do céu e a todos os que gostam da minha família um PRESENTE ESPECIAL, que repassem energia, que cuidem de nós,que revejam a história de todos vinda de trás e façam uma corrente de proteção aos meus ,que consigam afastar os inimigos e os infiéis da nossa estrada ,e que o vosso abraço virtual seja sentido por todos nós ,não existe dinheiro nem nada material que substitua o valor que nos dão quando o merecemos,e por isso se alguém quer me oferecer algo por favor ofereceram,justiça a quem de Direito ,não permitam que a maldade do ser humano destrua uma vida de bem,e façam uma corrente de amor ,pela minha família em geral ,pelo amor ,pelas mulheres de verdade e por um mundo melhor #maisamorcr7maisjustiçacr7maisDeusporfavor❤️