La hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, embarazada de su tercer hijo

La familia de Cristiano Ronaldo está viviendo un momento agridulce. Hace unas semanas su madre, Dolores Aveiro, anunció que vuelve a sufrir cáncer de nuevo y lo ha hecho en un conocido programa de la televisión lusa. “Estoy luchando por la vida”, han sido sus palabras. Un duro golpe para la familia, que ahora ha recibido una bonita noticia: el embarazo de Katia Aveiro, que espera su tercer hijo.

Ha sido la propia hermana de Cristiano Ronaldo quien ha hecho pública esta noticia a través de las redes sociales: “No recuerdo mi vida sin ser madre. Y ser madre duele, duele tantas veces … Siento un miedo angustiante de mi futuro, miedo de no tener salud, miedo por los mareos, de los cambios de humor de las rutinas cambiadas, de las noches mal dormidas, de los vómitos constantes mezclados con lágrimas”, comenzaba escribiendo. Ha sidoa través de las redes sociales: “No recuerdo mi vida sin ser madre. Y ser madre duele, duele tantas veces … Siento un miedo angustiante de mi futuro, miedo de no tener salud, miedo por los mareos, de los cambios de humor de las rutinas cambiadas, de las noches mal dormidas, de los vómitos constantes mezclados con lágrimas”, comenzaba escribiendo.

“Me duele una vez pensar si estoy lista o no, cuando yo estaba seguro de que estaba. Duele tener que elegir, las contracciones de un parto normal o las varias capas cortadas de una cesárea. Me duele renunciar a la propia vida para poder vivir la de otro. Es, y como duele ser sólo una donde quería ser por lo menos 3 madres. Pero este dolor es dolor que va a pasar !!! Yo sé que va, porque este dolor me enseña a ser fuerte, ya ser más valiente, ay y el amor! ??! Mi Dios el amor que está dentro”, continuaba diciendo.

“¡No es fácil! Es trabajo duro, sin holguras o días de fiesta. Pero la recompensa es magnífica, es única es maravillosa es bendición !!! Aprendiendo una vez más a cuidar de mí, pues tengo que cuidar de otro mini corazón de alguien que golpea fuerte dentro de mí. Aprendí que todo vale la pena, que Dios es justo para los que en él creen, aprendí que ser madre es amar a alguien más que todo en la vida, más que a nosotros mismos”, explicaba.

Hasta el final de su texto no daba la feliz noticia: “Y que este ser aquí dentro de mí me escogió para ser su madre, entonces mi bebé viene que yo te amaré con toda mi alma (tu familia está loca para verte a tu abuela ya compró hasta ropita sin saber si te gusta del azul o del rosa, tus hermanos locos para besarte, tu padre loco para enseñarte y amar, y yo ansiosa para cuidarte, para protegerte para sólo después ofrecerte alas y dejarte volar para los seres”. Y tenía un deseo: “Que pasen los próximos 6 meses pues hasta entonces el dolor disminuye y el amor sólo aumenta”, con el que concluía el texto.

