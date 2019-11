8 Cristiano y Georgina se podrían haber casado por sorpresa

No sabemos cuál habría sido el motivo por el que la pareja haya decidido no decir nada acerca de su enlace. Lo cierto es que la revista italiana ‘Novella 2000’ podría contar en su próximo número todos los detalles de la boda, a la que, al parecer, no ha asistido ningún familiar de la pareja.

Por el momento, ni Cristiano y ni Georgina han confirmado ni desmentido la noticia de este enlace. Tampoco lo han hecho a través de las redes sociales, donde cuentan entre los dos con más de 204 millones de seguidores. Para los fans, esta boda sorpresa no ha pasado desapercibida y no han dudado en preguntarle a través de sus perfiles.