El ministro de deportes de Italia acusó a Cristiano Ronaldo de saltarse el confinamiento y viajar de Turín a Portugal tras dar en positivo en coronavirus

El viaje de Turín a Portugal de Cristiano Ronaldo tras dar positivo en coronavirus sigue dando de que hablar. Hace unos días, el mismísimo ministro de deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, señaló que el delantero de la Juventus violó el protocolo contra el coronavirus. Ahora, es el propio futbolista quien se defiende de tales acusaciones y asegura que «todo es mentira». Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde a pesar de que no es muy dado en entrar en ninguna polémica y menos de manera pública, esta vez no ha dudado en defenderse de tales acusaciones.

El ministro acusó a Cristiano Ronaldo de volar el pasado jueves de Turín a Portugal infringiendo las normas sanitarias que marcan por culpa del coronavirus. Al parecer, el futbolista voló en un vuelo privado sin permiso de las autoridades. Algo que niega completamente el propio Cristiano Ronaldo. «Un señor cuyo nombre no voy a decir, aquí en Italia, dice que yo no respeté el protocolo. Es simplemente mentira. Yo respeté y respetaré todos los protocolos. Entré en Italia en un vuelo medicalizado, los traslados fueron en ambulancia sin entrar en contacto con nadie y todo con autorización”, ha asegurado el portugués desde un directo de Instagram.

Cristiano Ronaldo revela cómo está pasando la cuarentena

Durante esa intervención, Cristiano también quiso contar cómo estaba pasando la cuarentena en su casa de Portugal: «Estoy aquí en casa tomando un poco de sol, no hace demasiado calor, pero puedo tomar un poco de vitamina D». Además reveló que «he dormido bien, me he alimentado bien y he tomado el sol. En Portugal estaba top, hacía 23 grados, aquí son 15 más o menos. Espero volver a entrenar, jugar y disfrutar de la vida lo antes posible. Me toca estar en casa en cuarentena. El resto de mi familia está en otro piso de mi casa«.

Cristiano Ronaldo quiso hacer hincapié en que «estoy de cuarentena, respetando las leyes, las normas y los protocolos. No infringí ningún protocolo como he oído hablar, que infringí las leyes italianas. Esto es todo mentira. Hice las cosas bien. Entramos en Italia en un avión medicalizado, los traslados fueron en ambulancia sin tener contacto con nadie». Y añadió que «cumplí con todos los protocolos. Cumplí y siempre los cumpliré. No me gusta meterme en polémicas y debates. Tengo mi opinión, obviamente, pero habrá otro momento para dar mi opinión sobre lo que está sucediendo», sentenció sobre este tema que le ha hecho estar en el punto de mira una vez más.