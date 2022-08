Hace pocos meses que Rocío Flores y Manuel Bedmar coparon muchos titulares tras romper su noviazgo. Un impasse que fue breve. Después decidieron dar una segunda oportunidad a su amor. Ahora, el malagueño ha sorprendido con una publicación en Instagram que hace saltar las alarmas de una posible nueva crisis. Te contamos todos los detalles.

El joven ha pasado una mala noche por haber contraído distintos virus. Desde la cama y enfermo, bromeaba con que quedaba inaugurada la ‘Feria de Málaga 2022’. El comentario que ha hecho pensar que su relación con Rocío Flores no atraviesa un buen momento es el siguiente: «Una persona que te cuide cuando estás mal, que mire por ti, no que esté todo el día de fiesta para arriba y para abajo. Para fiestas cualquier persona vale». Un contundente mensaje donde muestra su evidente enfado y que ha compartido en sus historias de Instagram donde evita dar nombres. Sin embargo, curiosamente su chica estaba de disfrutando de una noche de fiesta en ese momento.

Rocío Flores se va de feria

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no ha faltado a la Feria de Málaga y lo ha hecho rodeada de buenas amigas. En su perfil en redes nos ha hecho partícipes de algunos momentos. Desde el recinto ferial de Cortijo de Torres, la joven exprimió el inicio de la feria y, por supuesto, no faltó la buena música, la diversión y los reencuentros. Una magnífica velada en la que se mostró muy desinhibida y aprovechando el tiempo pérdida. Los últimos dos años no se había celebrado la feria debido a la pandemia del coronavirus.

Fue el pasado mes de febrero cuando SEMANA publicó en exclusiva que Rocío Flores había roto con su novio después de seis años juntos. Uno de los principales motivos fue el desgaste en la pareja. Los problemas entre ambos arrancaron hace casi un año cuando la joven comenzó a darse cuenta que se encontraba muy cómoda con su vida en la capital. Cabe recordar que vive a caballo entre Málaga y Madrid. Las ofertas de trabajo le estaban lloviendo en un buen momento profesional y el nuevo círculo de amistades que ha hecho durante esta última etapa le ha hecho replantearse su vida en la Costa del Sol.

Sin embargo, poco después de esta crisis, la pareja se dejaba ver de nuevo unida en las redes sociales. Incluso este verano hemos sido testigos de alguna imagen romántica. En su momento, Rocío Flores no quiso confirmar su reconciliación. «Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo», aseguró en su momento.