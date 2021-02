Agustín Pantoja según Kiko Rivera mantiene que le robaron la idea de la serie ‘La que se avecina’ y sus creadores han respondido.

La entrevista de Kiko Rivera ha dejado grandísimos titulares. Desde la venta de su parte de Cantora, los millones ‘ocultos’ del patrimonio de Paquirri a la anécdota de Agustín Pantoja con ‘La que se avecina’. Precisamente este último, el hermano de Isabel, ha copado este lunes titulares debido a que, según su sobrino, él siempre ha mantenido que José Luis Moreno, productor de la serie «le mangó la idea y creó ‘LQSA’ (…) Mi madre le apoyaba en este discurso”. Sus palabras corrieron como la pólvora en redes sociales hasta tal punto que incluso los creadores y directores de la serie, Alberto y Laura Caballero, le han respondido duramente, por si a alguien le cabe alguna duda.

¿A cuánta gente le hemos mangado la idea @alber_caballero ? 😂😂😂 https://t.co/iRVQQcY0y3 — Laura Caballero (@LauraCaballero_) February 1, 2021



Después de las carcajadas que provocó este momento entre los colaboradores de ‘Domingo Deluxe’ y entre el propio Jorge Javier Vázquez, Alberto y Laura se han mostrado indignados. Han sido acusados de plagio y no están dispuestos a consentirlo, por lo que sin miedo al qué dirán se han dirigido a Agustín Pantoja. Mientras Laura ha escrito «¿A cuánta gente le hemos mangado la idea @alber_caballero?», una cuestión a la que no tardaba en contestar Alberto, demostrando así que no se va a mantener callado y mucho menos ante esta acusación. «Oye, la cantidad de gente a la que le “robamos” la idea. Casi veinte años después siguen apareciendo. Lo curioso es que NINGUNO ha creado nada ni antes ni después. Joder, es curioso. Pero lo de este imbécil ya es el colmo», escribía muy molesto. Sus palabras evidenciaban el ‘mosqueo’ de ambos, instante que los seguidores de la serie han aprovechado para bromear y parodiar toda esta historia. Ejemplo de ello que haya quien diga que «la Cuqui está basada en la Pantoja» o «Que sepas que a mí me pasó con la ‘Ilíada’, Homero me la mangó» son solo algunos de los ingeniosos comentarios que se puede leer en la Red.

Oye, la cantidad de gente a la que le “robamos” la idea. Casi veinte años después siguen apareciendo. Lo curioso es que NINGUNO ha creado nada ni antes ni después. Joder, es curioso. Pero lo de este imbécil ya es el colmo. https://t.co/cKA9jrdd3Z — Alberto Caballero (@alber_caballero) February 1, 2021

A pesar de que Agustín todavía no se ha pronunciado al respecto, quién sabe si lo desmentirá e incluirá este argumento en su demanda contra Kiko Rivera. Después de las acusaciones que el DJ ha hecho contra su tío, SEMANA pudo saber de los planes de Agustín y estos no eran otros que verse las caras en un juzgado. En esta decisión le acompañaba su hermana Isabel, quien le daba el beneplácito y aceptaba que diera el paso y le denunciara. Si bien en las últimas horas el músico ha tomado la decisión de apartarse del foco mediático y no dar más entrevistas hablando de su madre, son tantos los bombazos que le será difícil cerrar esta etapa.

En las horas posteriores a su última entrevista, Kiko se mostraba abatido y desvelaba la determinación que había tomado tras mucho reflexionar. «Ya me está afectando a mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos… Hay veces que no tengo ganas de nada y básicamente estoy harto (…) He tomado la decisión de apartarme un poco de todo esto. Voy a centrar mis energías en mi música y eso no quiere decir que no vaya a luchar por lo que es mío, pero va a ser judicialmente. No tengo ganas de volver a sentarme y salir destrozado», ha dicho en su perfil de Instagram. Quiere centrarse en su trabajo y recuperar poco a poco su tan ansiada normalidad.