Alejandra Rubio y María Teresa Campos han compartido en sus redes sociales un baile que han hecho al ritmo del cantante Camilo.

No es la primera vez que María Teresa Campos y su nieta, Alejandra Rubio, comparten en redes sociales una coreografía hecha por ellas mismas. Aunque todo apunta a la que preparación no se dio como tal y tan solo se dejaron llevar delante de la cámara de algún familiar, abuela y nieta dieron rienda suelta a su espontaneidad con Camilo y sin dudarlo se lanzaron a bailar una canción de reggaeton, moviendo sus brazos y sus caderas al mismo son. En varios vídeos que la hija de Terelu Campos ha posteado en sus stories se puede ver cuál fue uno de los planes de la familia en el día de Reyes, una cita que no se quisieron perder grandes amigos del clan Campos como Rocío Carrasco, quien acudió acompañada de su grandísima amiga, Anabel Dueñas, protagonista del musical ‘Qué no daría yo’.

Y es que además de este baile, los seguidores de Alejandra Rubio han sido testigos del encuentro familiar que tuvieron Las Campos con Rocío, una reunión que no se había producido durante las fiestas debido a las fuertes restricciones que han tenido lugar en Madrid. Orgullosas y satisfechas tras el día que habían pasado Alejandra inmortalizó este mágico momento junto a ellas haciéndose algunos selfies que más tarde compartió en su perfil de Instagram y que han copado titulares de manera inevitable. Al igual que su baile, una pasión que corre por las venas de Alejandra, tal y como se puede ver en sus redes sociales, pues habitualmente se graba haciendo algunos pasos frente a la cámara, vídeos que, por cierto, suelen ser muy aplaudidos por sus followers, quienes la animan a hacerlo asiduamente. Eso sí, ella los hace solo de vez en cuando, dejando a algunos con más ganas de verla bailar.

Ha sido precisamente durante el estado de alarma y después de él cuando Alejandra se ha atrevido a compartir su destreza y su ritmo bailando, una faceta que era completamente desconocida para muchos de los espectadores. Aunque, por el momento, esto es tan solo un hobbie y ella está centrada tanto en sus estudios como en su colaboración en ‘Viva la vida’, ella no quiere renunciar a este arte que le hace tan feliz. Algo que parece compartir con su abuela, María Teresa Campos, quien sin pudor y con mucha alegría ha querido bailar la canción de Camilo, cantante colombiano que triunfa y al que escuchan millones de personas en el mundo. ¿Compartirá el artista alguna vez los virales bailes de Alejandra y su abuela? Solo el tiempo lo dirá.