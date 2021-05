Norma Duval está conmocionada por ver las fiestas ilegales tras el fin del estado de alarma en España y más sabiendo que su amiga, Bárbara Rey, sigue ingresada en el hospital por culpa de las secuelas de esta enfermedad. Vea el vídeo con su mensaje

El pasado 9 de mayo se terminaba el estado de alarma en España, impuesto para tratar de frenar el avance del coronavirus entre los ciudadanos. Un momento esperado por muchos, aunque no todos lo mostraron de igual forma, llegando incluso algunos a salir a las calles a celebrarlo con botellones, fiestas ilegales y concentraciones en las que no se respetaba ninguna medida de seguridad. Sí, el estado de alarma había acabado, pero no con ello la pandemia. Algo que ha cabreado, y mucho, a Norma Duval, que ha querido mandar un contundente mensaje a aquellas personas, repartidas por toda la geografía española, que con gran falta de respeto optó por olvidar por una noche el dolor de las familias y el sacrificio de los sanitarios que están dando su vida por salvar a los demás.

Vídeo: Europa Press

Norma Duval está muy apenada ante esta situación y aprovecha el Día Mundial de la Enfermería para llamar al orden a los desarmados. De recordarle a los que celebran, que no hay motivo de celebración. De decirles a los que se saltan las normas que, por desgracia, son otros los que pagan sus infracciones, en ocasiones, incluso con la vida. Vea el vídeo para conocer las contundentes palabras de la vedette al respecto. Además, aprovecha la ocasión para mandarle un mensaje de ánimo a Bárbara Rey, su amiga, que ha vuelto a ser ingresada en el hospital tras no lograr reponerse de las secuelas que el coronavirus ha dejado en su organismo. ¡Dale al play!