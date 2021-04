Adara Molinero ha compartido con todos sus seguidores el percance que ha tenido y que le ha obligado a ponerse en contacto con la Policía.

Adara Molinero ha pasado unas horas muy angustiosas después de que fuera contratada a última hora para hacer una publicidad en Punta Cana junto a su novio, Rodri. El hecho de que lanzara hace apenas unas semanas su línea de cosméticos le está abriendo camino en el mundo empresarial. Tanto es así que ha sido contratada para un compromiso profesional que le permite trabajar con su chico.

Ella misma ha contado el contratiempo con el que se ha encontrado, ya que al ser un viaje de última hora, se dio cuenta de que no tenía pasaporte. Esto le llevó a llamar a la Policía para ver si tenían cita para hacérselo. Como todos sabemos, normalmente es muy complicado encontrar citas para sacarte el DNI o el pasaporte, pero ella ha tenido suerte.

Adara ha sido contratada para un compromiso laboral de última hora

«Son las 12.30 de la noche y estamos haciendo la maleta porque a las 18.00 nos han avisado para hacer una publi y vamos corriendo», empieza explicando Adara desde su casa. Pero la cosa no ha quedado ahí, porque han sufrido el contratiempo de la cita para el pasaporte: «Me da por pensar en un momento dado que dónde está mi pasaporte. Me he puesto a buscar por todos lados, por la habitación, los cajones… y no lo encontraba. Hemos llamado a la Policía. Nos han dicho que esta tarde había un hueco, que no sabía, que no era seguro».

«Nos hemos ido para allá, me he puesto lo primero que he pillado. No llevaba dinero en efectivo, ni el DNI. Hemos tenido que volver a casa a por el DNI… Vamos, que mi novio encantado», dice mirando a Rodri y de manera irónica. Y es que han vivido unos momentos de tensión que han acabado bien.

Ha desvelado el contratiempo que ha sufrido junto a Rodri

Vídeo: Instagram.

Este percance casi les deja sin la posibilidad de viajar hasta Punta Cana, donde tenían que estar para cumplir con un compromiso laboral. Adara Molinero ha preferido no desvelar nada sobre este viaje, pero lo cierto es que se une a la lista de famosos que han viajado fuera de España en plena pandemia. Muchos rostros conocidos aprovechan que las autoridades no ponen problemas para viajar a este tipo de destinos para disfrutar del buen tiempo y de sus playas paradisíacas.

Unas horas después de compartir este percance, Adara se ha dejado ver desde el aeropuerto de Madrid, desde donde ha compartido una imagen frente a las televisiones donde aparecen todos los vuelos para este martes. La ganadora de ‘GH VIP’ ha elegido un look de lo más cómodo para viajar. «Nos vamos a Punta Cana», escribe con emoción después de varios meses sin poder hacer ningún viaje por culpa de la pandemia.