La boda del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, continúa generando cierta polémica. Las sonadas ausencias y los malentendidos han sido los otros protagonistas del «sí, quiero» que tuvo lugar en una finca situada en el municipio madrileño de Torrejón de Velasco. Si no fuera poco, ahora ha intervenido la consuegra de la colaboradora quien no ha dudado en cargar contra ella.

La madre de Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, ha reconocido estar molesta por la exclusiva publicada tras el enlace. «Yo no sabía nada. No esperaba esto», ha afirmado a la prensa. También ha indicado que a ella nadie le consultó sobre el tema, ni le pidieron autorización al respecto. Ha negado haber dado su consentimiento para aparecer en las fotos de la publicación. «Yo le dije a mi consuegra: ‘Yo no quiero salir'».

La versión de Carmen Borrego

Las versiones de ambas se contradicen. Mientras que una ha asegurado que estuvo al margen de todo lo que se estaba gestando con las fotos del enlace, Carmen Borrego ha querido echar balones fuera sobre esta nueva polémica. Respecto al tema de la exclusiva y el desconocimiento de su consuegra ha añadido lo siguiente: «Eso se lo tendrá que explicar a su hija». La colaboradora ha indicado que ella preguntó a los distintos invitados quién deseaba salir y quién no quería. «Habrá sido una mala comunicación porque si hubiese sabido que ella no quería, evidentemente, no hubiera salido». Asimismo, la hija de María Teresa Campos ha subrayado que ciertas personas pidieron expresamente no salir en las fotos y así ha sucedido. «A mí me lo han transmitido mal», ha manifestado. Enseguida ha querido evitar mayores malentendidos y ha elogiado a la madre de la mujer de su hijo, evitando así una nueva polémica en la familia. «Mi consuegra es maravillosa. Si ha dicho algo malo será porque se ha puesto nerviosa».

La ausencia más sonada

Otro de los puntos más controvertidos del enlace ha sido la ausencia de Rocío Carrasco, amiga íntima de la familia. Carmen Borrego no pudo evitar derrumbarse cuando esta dijo en directo que iría a un posible «sí, quiero» de Alejandra Rubio. «No me han parecido bien las palabras de Rocío Carrasco. No estoy enfadada pero creo que ese comentario hoy era un comentario bastante inoportuno para mí y sobre todo para mi hijo», afirmó. La boda del hijo de Carmen Borrego reunió alrededor de 150 invitados y no faltó la familia Campos al completo. Se trataba del primer enlace de un nieto de María Teresa Campos, el único varón. La veterana comunicadora vivió la celebración de forma muy emotiva. La jornada se celebró en una idílica finca de 6.000 metros cuadrados con amplios jardines y espacios al aire libre. Entre los invitados, algunos rostros televisivos, como el periodista Kike Calleja y su novia Raquel.

