Después de estar un tiempo alejada de la televisión, Alba Carrillo ha regresado más fuerte que nunca esta semana. Con las pilas recargadas y dispuesta a todo, la colaboradora se ha sentado este sábado en el ‘Deluxe‘ para que le ayudaran a analizar su personalidad. En este contexto, la modelo ha confesado el consejo que le dieron en el taller de lectura que da en la cárcel tras su affaire con Jorge Pérez.

De un tiempo a esta parte, Alba Carrillo acude a la cárcel para realizar talleres de lectura con los presos. Se trata de una actividad que está marcada dentro de sus estudios de Criminología y que le ilusiona por completo puesto que puede debatir sobre lo que han leído. A este respecto, la colaboradora ha confesado que le dieron un consejo nada más estallar la polémica con Jorge Pérez: «Me dijeron que cómo me fiaba de un Guardia Civil«. Unas palabras que sirvieron como consejo para ella y que se tomó con humor en el momento. «A mí la cárcel me anima«, proseguía.

En su aparición en ‘Sábado deluxe’, María Patiño ha preferido evitar hablar del conflicto que mantiene Alba Carrillo con Jorge Javier Vázquez. Ahora mismo, la ex de Fonsi Nieto se siente conciliadora y reconoce que el mes que ha estado alejada de televisión le ha servido para serenarse. Además, también ha confirmado que le ha llegado un burofax de Jorge Pérez e incide en que no lo entiende. El ganador de ‘Supervivientes 2020’ le pide que dejara de hablar cuando estaba en medio de su desaparición de la pequeña pantalla. «No me arrepiento de nada de lo que he dicho de él«, comentaba y admitía que él le ha pedido que se retracte de todas sus palabras.

Marta López y su queja por el burofax de Jorge Pérez

Hace unos días, Marta López también confirmaba que había recibido el burofax mandado por los abogado de Jorge Pérez y tachaba al escrito de ser un sin sentido. «He recibido el burofax en mi casa y es de vergüenza. Me pide que rectifique por decir que en mi casa mantuvo relaciones íntimas con Alba Carrillo y me imputa un delito. Me pide que rectifique y le pida perdón. Yo jamás he dicho eso. También me pide que pida perdón por lo que dije de su mujer y su trabajo», ha explicado Marta López en ‘Sábado deluxe’ totalmente enfadada. Marta López ha sido muy clara y no tiene miedo a lo que pueda hacer Jorge Pérez. Por ello, le manda una serie advertencia: «Si quiere demandar que demande, que se gaste el dinero y que demande. Pero que tenga dinero para todo lo que venga después. Que no mienta más«.

Marta López está cansada e insiste en que todo lo que ha hecho a lo largo de las últimas semanas es proteger al que consideraba su amigo y deja claro que a día de hoy lo sigue haciendo. «Lo que no puede ser es que un señor que ha cometido un error me eche toda la mierda a mí. Es tan cobarde que sigue echándome la mierda a mí. Parece que Alba y yo vamos de la mano y no», llegaba a explicar hace unos días en el programa de las tardes de Telecinco.