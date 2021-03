Lara Álvarez ha presentado ante los medios de comunicación la nueva edición de `Supervivientes 2021´ y nos ha revelado detalles, hasta ahora desconocidos.

La nueva edición de Supervivientes 2021 ya está en marcha, y como pistoletazo de salida, además de algunos nombres confirmados, este jueves ha tenido lugar la presentación oficial del formato, con Lara Álvarez como maestra de ceremonias. “A una semana de que se emita Supervivientes habrá un bombazo”, anunciaba la asturiana nada más comenzar el encuentro. La presentadora ha atendido a los medios de comunicación para avanzar las novedades que se encontrarán este año los espectadores del formato. Preciosa, con un traje chaqueta floreado y con sonrisa de oreja a oreja, la madrileña ha querido dar un consejo a Olga Moreno sobre su supuesto arrepentimiento sobre su fichaje y ha hablado abiertamente sobre los rumores que apuntan a que pondrá la voz a la canción que usará `Mediaset´para cubrir los partidos de España en la próxima Eurocopa de Fútbol . Un encuentro que SEMANA no se ha querido perder.

¿Qué novedades tendrá la edición de este año?

Será una edición muy interactiva, en la que el espectador tendrá un papel esencial. El helicóptero tendrá también este año un papel importante. Vamos a contar mucho con él y no solamente en la primera gala.

¿Coincidiréis con la edición italiana en la isla?

En la primera parte, aunque no es la primera vez. Seguiremos unos protocolos, donde nos aislaremos y no coincidiremos. Hay muchos sitios todavía por explorar, pero habrá que esperar a que empiece el programa.

¿Cuáles son los confirmados que más te han sorprendido?

Es un casting más maduro, en el que vamos a encontrar perfiles muy interesantes. Me vienen a la cabeza Alexia y Marta López, o Tom y Melissa, que son concursantes con tramas fuera que pueden traer mucha cola. Este año los concursantes tienen muchas ganas.

El novio de Anabel Pantoja también es uno de los confirmados ¿Podrías definirme el tipo de concurso que crees que va a ser Omar?

Si te digo algo, ahora mismo sería un prejuicio porque no lo conozco y allí no recibo a personajes, sino a futuros supervivientes.

¿Quién crees que hará un mejor concurso Rocío Flores o Olga Moreno?

No me gusta adelantarme a los acontecimientos, porque cada concursante acaba siendo un descubrimiento. Da igual los consejos que Rocío le haya dado a Olga para que haga un mejor concurso porque, cuando llegas allí, de nada sirve. Las dos son mujeres muy fuertes y ojalá el privilegio de estar en este programa no lo enturbie nada de fuera. Espero que lo disfrute.

¿Es cierto que Olga Moreno no quiere participar en`Supervivientes´?

Pues mira, yo hasta lo que tengo entendido, es que todo sigue igual. Por ahora todo sigue en la línea y espero y deseo que sea así, Olga tiene una gran oportunidad de vivir esta experiencia y si tiene la fuerza no se va a arrepentir. No daría credibilidad a nada hasta que no anuncie lo contrario.