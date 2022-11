Anabel Pantoja está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida después del fallecimiento de su padre, Bernardo Pantoja. Han sido unos días difíciles, en los que ha estado arropada de su madre, Mercedes Bernal, su pareja, Yulen Pereira, su familia y muchos amigos. La ‘influencer’ tuvo que viajar de urgencia a Sevilla para despedir a su padre, que llevaba una racha complicada de salud. Ahora, en medio del duelo, se ha dado un consejo a sí misma. Y solo espera llevarlo a cabo para sobrellevar todo lo ocurrido.

El consejo que Anabel Pantoja se da a sí misma tras lo ocurrido

Ahora toca superar un duelo complicado y Anabel es consciente de que puede no tener ganas de salir con amigos o de volver a su rutina de trabajo. Aún así, sabe que lo mejor es hacerlo: «Aislarte del mundo no va a solucionar tus problemas. No permitas que un bajón temporal nuble tu sonrisa, ella es tu mejor medicina», se ha dicho a sí misma a través de una publicación de otro perfil de Instagram.

Y para que este consejo lo lleve a la práctica es fundamental el apoyo de su círculo más íntimo. Su madre siempre se ha mostrado incondicional, pero ahora tendrá que hacer un esfuerzo más. Mercedes Bernal querrá su hija permanezca en Sevilla unos días más para así tener a su hija cerca y darle todo el cariño que se merece en estos momentos tan delicados para ella.

Anabel Pantoja está apoyada por su círculo más íntimo

Los que también estará a su lado son sus amigos. Anabel Pantoja ha demostrado siempre que tiene muchos amigos, y la mayoría de ellos son de confianza. Estos no la han dejado sola en estos momentos y tendrán que ser los encargados de sacar a Anabel de casa para hacer muchos planes.

Anabel Pantoja quiere olvidarse de todo lo que ha pasado sobre todo en el tanatorio. Allí se vivieron varios momentos de tensión en el tanatorio. Horas después de la muerte de Bernardo Pantoja, su tía Magdalena acudía para darle su último adiós. Sin embargo, no le dejaron entrar a la sala en la que se encontraban los restos mortales. A su salida, la mujer se desmayaba en directo en ‘Sálvame’ después de haber sido increpada por Merchi, la madre de Anabel Pantoja, quien la ha echado de allí a gritos.

Su amiga Belén Esteban viajó a Sevilla para estar con ella

La ‘princesa del pueblo’ viajó a Sevilla para estar en el tanatorio junto a su amiga y ha querido dejar claro que muchos de los enfrentamientos familiares que supuestamente se habían producido tras la muerte de Bernardo, son mentira. Durante el funeral de Bernardo Pantoja, según ha contado Belén Esteban, Anabel se situó en el medio junto a su madre y Junco. «Ella sabe que la viuda es Junco. Yo he estado presente. Cuando le han dado las cenizas, Anabel nos ha echado a todo el mundo, incluido a su madre. Ha cogido a Junco y las dos solitas se han metido en la sala donde se velaba el cuerpo de Bernardo. Han estado como tres cuartos de hora las dos solitas. Yo creo que Anabel le ha dado el sitio a Junco. Me parece injusto que se digan cosas de Anabel. Yo sé lo de mi amiga. Lo que tengo que decir es que todo no tiene que ser malo. No es verdad. Yo a Junco también la quiero dar su lugar. Por supuesto que es la viuda, pero Anabel también es la hija».