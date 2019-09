Se confirma la ruptura entre Laura Matamoros y Daniel Illescas: esto es lo que hacen por separado

Laura Matamoros y Daniel Illescas se han convertido en dos de los personajes de actualidad, pero no por haber tenido la suerte de viajar a un destino increíble, -que fue lo que hicieron apenas unas semanas-, sino porque su felicidad tan compartida en Instagram se ha apagado.

Laura Matamoros y Daniel Illescas ponen fin su relación

La pareja más de moda en las redes sociales ha roto su relación, según informan a SEMANA fuentes cercanas a una de las dos personas afectadas. Se acabaron sus publicaciones de enamorados en las redes sociales y Laura y Daniel continúan con sus vidas por separado.

Hace apenas unos días, Daniel Illescas promocionaba por España su primer libro, ‘Be part of it’, donde habla del proyecto solidario que lleva a cabo desde hace unos años en Kenia. «Con este libro me gustaría que me acompañaras en el viaje que me abrió los ojos y que ha transformado mi vida», explica él sobre su propio libro.

Daniel Illescas acaba de sacar su primer libro a la venta

A ninguno de los destinos a los que ha tenido que viajar Daniel Illescas lo hemos visto acompañado de Laura Matamoros, algo que llamó mucho la atención. Y es que últimamente no se separaban en ningún momento, incluso viviendo su relación casi en la distancia.

Él vive en Barcelona, y ella en Madrid junto a su hijo Matías

De hecho, desde hace unos días, hacen vidas por separados. Laura Matamoros se encuentra en Madrid, cumpliendo con sus compromisos profesionales y aprovechando que no tiene que hacer ningún viaje para pasar tiempo con su hijo Matías, del que pocas veces comparte alguna foto.

Además, se está reencontrando con grandes amigos, como Pelayo Díaz, al que pretende ver esta semana sin falta. Lo comprobamos cuando en una de sus publicaciones de Instagram, el ‘influencer’ le escribía: «Preciosa! 💖 Ganas de verteeeeeeee😘💕💕💕». La hija de Kiko Matamoros sin dudarlo le decía: «De esta semana no pasa! 💘».

Quedadas con amigos muy conocidos

Renovarse o morir

No hay nada mejor que cuando se pasa por una época complicada cortar por lo sano y atreverse con un cambio de look. Esto es lo que ha hecho Laura Matamoros unos días después de romper con Daniel Illescas. La joven se ha ido a la peluquería y se ha apuntado a la moda de las extensiones, luciendo de nuevo melena larga.

Por su parte, Daniel Illescas ha seguido con los compromisos que tenía planteados en su agenda. Ha hecho las maletas para poner rumbo a un nuevo destino, Perú, al que ha viajado con algunos amigos. Él mismo desvelaba hasta donde iba a viajar con el fin de cumplir con un proyecto publicitario.

Ha viajado a Perú con un grupo de amigos

Lo ha hecho con una compañía que organiza viajes

«Que ganas tenía de visitarte Perú», escribía