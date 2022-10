Una nueva historia de distanciamiento familiar ha emocionado a Toñi Moreno en el último programa de ‘Déjate querer’. La presentadora escuchó el relato de Cristina quien quería reencontrarse con su padre quien llevaba desde los cinco años sin estar en su vida. Una infancia marcada por su ausencia. La invitada buscaba respuestas, ahora, en la edad adulta. La periodista se ha puesto en su piel y le ha querido trasladar un consejo desde su propia experiencia personal.

Finalmente el padre de Cristina declinó la invitación del espacio de Mediaset para ver a su hija en el plató lo que dejó rota a la protagonista. Llegaba entonces una dura e íntima confesión por parte de Toñi Moreno. Desde el corazón, la presentadora le decía lo siguiente: “A mí me ha costado años de terapia aceptar que quien no te quiere no merece estar en tu vida”. Toñi Moreno no ha entrado en más detalles, pero con estas palabras ha dejado claro que su vida también ha estado marcada por muchos sinsabores para los que incluso precisó en su momento la ayuda de profesionales.

Toñi Moreno cierra una etapa en ‘Déjate querer’

La de Sanlúcar de Barrameda cierra una etapa televisiva en el programa de Mediaset. Recientemente salía a la luz que la cadena había tomado la decisión de cancelar este espacio de entretenimiento. El 24 de septiembre se grabó la última entrega de un formato que lleva cuatro meses en antena y que tomaba el testigo de ‘Volverte a ver’, presentado por Carlos Sobera.

Este espacio liderado por Toñi Moreno dio el pistoletazo de salida a principios de mayo con una sincera entrevista a Nacho Palau, grabada antes de su participación en ‘Supervivientes’. Uno de los programas más emocionantes que recordamos de ‘Déjate querer’ se produjo con motivo del reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez una vez concluido el reality más extremo de Mediaset. El exmatrimonio tuvo tiempo de recordar su historia de amor, hablar del momento que estaba atravesando cada uno y sincerarse por completo después de la aventura de la ‘influencer’ en los Cayos Cochinos de Honduras. Una emisión que consiguió un notable seguimiento por parte de la audiencia con un 21,2% de share. La irregularidad ha marcado durante estos meses al programa que finalmente echa el cierre.