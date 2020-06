Este jueves se estrenó el nuevo reality de Telecinco, ‘La casa fuerte’, con Jorge Javier Vázquez al frente y con unos divertidos concursantes que prometen entretenernos tras la cuarentena. Entre los colaboradores se encontraban Toñi Moreno, que protagonizó uno de los divertidos momentos de la noche. En el plató se encontraban hablando de Ferre y Cristina, dos de los participantes, y de cómo su relación puede verse en peligro por la presunta crisis que acontece a las parejas al tercer año de su noviazgo. Fue ahí cuando el presentador le preguntó a la colaboradora de televisión cuándo creía que comenzaban los problemas en su relación.

Toñi Moreno habla si se disfraza o no en sus relaciones sexuales

Toñi Moreno dio una divertida respuesta que hizo que el presentador se partiera de la risa: «Al día siguiente de comenzarla», espetó una Toñi muy divertida. Tras una conversación en la que Jorge Javier Vázquez aseguró que él creía en el amor para toda la vida pero de «poco en poco», el presentador le preguntó a Moreno qué hace ella cuando ve que la relación se va apagando. «¿Tú eres de las que le echa picante a la relación y se disfrazan y todo eso?«, le ha preguntado Jorge Javier a la colaboradora. Y ha añadido: «¿Tú te has vestido alguna vez de pícara colegiala?». Toñi Moreno le ha dicho que no, pero que siguiera preguntando por otros disfraces, lo que hacía confirmar que Toñi se habría disfrazado en alguna ocasión para levantar el lívido durante sus relaciones. Aunque después ha querido matizar que «no, no me ha dado a mi por disfrazarme», ha asegurado.

Otro de los temas que han hablado ha sido de las orgías o «corraletas», como algunos de los colaboradores han dicho que le llamaban. Algo que hacía que Toñi Moreno pusiera caras raras, dando por confirmado que no es muy afín a esa práctica sexual. Esta conversación subidita de tono hizo divertirse mucho a Jorge Javier Vázquez que se tronchaba de risa durante todos los divertidos momentos que protagonizaron en el plató del último concurso de Telecinco. Este concurso promete darnos muchos momentazos a lo largo de la semana.

La presentadora está mostrando su lado más cercano y divertido

Últimamente, Toñi Moreno está sacando su lado más atrevido y se está viendo envuelta en temas picantes y sexuales. De hecho, sin ir más lejos hace unas semanas en el plató de ‘Supervivientes’ recibió un comentario muy picante por parte de su compañera y gran amiga, Nagore Robles, con quien ha demostrado tener una excelente relación desde que ambas trabajan juntas en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Durante el debate de la polémica relación sexual de Ivana Icardi con uno de los miembros del programa de ‘Supervivientes’, Nagore terminó piropeando a Toñi Moreno.

Isabel Rábago comenzó a opinar sobre el tema: «Algo ha pasado esa noche porque a mi entra un compañero y dice que me he enrollado con un cámara y te juro que la conversación por Skype se acaba. La he visto reírse, no negarlo, decir que había una tercera persona y por eso no lo decían… un poco de sinceridad a estas alturas», ha pedido la colaboradora. Después era el turno de palabra de Toñi Moreno, quien adelantó que «me voy a echar Nagore encima, que lo sé».

El comentario picante de Nagore Robles a Toñi Moreno

Unas palabras de la presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ que hicieron que Nagore Robles le piropeara: «Nunca me echaría encima de ti, así…«, ha dicho en tono coqueto hacia Toñi Moreno. El conductor del programa, Carlos Sobera, quiso parar ese momento picante y pidió «por favor. Aquí Honduras nos contagia todo», dijo entre risas. Y añadió: «Si se va la luz y escucháis gritos, que sepáis que son ellas dos». Nagore espetó sin pelos en la lengua «aquí follamos todos, menos Avilés, que solo jode». Tras este momento tan divertido, Toñi ya pudo dar su opinión sobre el tema de Ivana Icardi.

«A mí lo único que me ha dolido muchísimo ha sido esta muchacha que nos ha vendido que estaba enamoradísima de Hugo y que su concurso ha girado en torno a eso. Y yo soy la víctima y aquí se ha planteado muchas veces: es un papel que se ha montado», ha comenzado diciendo. Y ha lanzado una pregunta al aire: «¿de verdad pensáis que soy antigua?». A lo que Nagore no ha tardado ni un momento en dar la respuesta afirmativa a esta pregunta. Algo que ha hecho que todos los colaboradores echaran a reír.