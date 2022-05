Es temporada de eventos y BBC (bodas, bautizos y comuniones). Este martes, La 1 de RTVE ha querido homenajear a los días del ‘sí, quiero’ con un programa especial en ‘La noche D’, presentado por Eva Soriano. Los primeros invitados de esta nueva etapa son el diseñador de moda Lorenzo Caprile, la actriz y colaboradora de televisión Bibiana Fernández y la humorista y actriz Paz Padilla. Precisamente ha sido esta última quien ha recordado su boda con Antonio Vidal, que falleció el sábado 18 de julio del 2020 tras luchar contra un tumor cerebral durante un año. La presentadora ha querido recordar sus dos bodas con su marido, la primera que fue en la India y que la desveló tras su segunda en Zahara de los Atunes. No sin antes soltar un auténtico bombazo.

La humorista se ha emocionado al ver las imágenes de su boda con Antonio Vidal

Paz Padilla y Bárbara Fernández han sido las dos primeras invitadas que se han sentado en el plató de ‘La noche D’, donde han hablado de sus respectivas bodas. La humorista ha sorprendido al hacer una impactante declaración: «Me he casado seis veces. Dos con papeles. Un total de seis sin papeles. Me gusta una fiesta y yo lo celebro todo. (…) Yo he sido todo. Novia, amante, divorciada, mal casada, casada, viuda. Lo tengo todo», ha dicho antes de ver las imágenes de su boda con Antonio Vidal.

Paz Padilla ha recordado cómo fue su boda en la India, que tuvo lugar en el año 2016 antes de darse el ‘sí, quiero’ en Zahara de los Atunes rodeada de sus seres queridos. «Lo de la India yo no se lo dije. Yo lo contraté todo y le pedí a quien me acompañara que invitara a la gente. Tuve más de 200 invitados. Yo no conocía a nadie. Total que lo tenía todo programado y cuando llego al aeropuerto me dice «tienes que preparar la ropa del novio». Y yo le respondo «shhh, que él no sabe nada»», ha comenzado relatando. «¿Cómo que no sabe nada? Es la primera vez que voy a casar a alguien que no lo sabe«, ha asegurado Paz.

La humorista ha seguido hablando de su boda de la India: «Estábamos a 50 grados y cuando llego le digo «cariño, te quiero» y me dice «¿qué estás tramando?» Y yo nada, que nos casamos. Él me dijo que no. Y yo que sí, que está todo preparado, el elefante y todo», ha continuado diciendo. No fue hasta después de su boda con Zahara de los Atunes cuando compartió alguna imagen de su boda, sorprendiendo así a todos sus seguidores.

Paz Padilla y Antonio Vidal celebraron el amor en Cádiz, la tierra donde disfrutaron de su amor

Fue el 8 de octubre del 2016, cuando Paz Padilla se daba el ‘sí, quiero’ con Antonio Vidal en la playa de Zahara de los Atunes, en Cádiz. Este lugar significaba el sitio de ensueño en el que siempre había querido la humorista celebrar su boda con el que fuera abogado, ya que fue ahí donde se conocieron y vivieron sus días más felices juntos. La propia presentadora compartió un completo álbum de fotos de aquel momento en el que celebró el amor rodeada de todos sus seres queridos, que no quisieron perderse la que fue una gran fiesta para ella y su marido. Siempre guardará ese día en su corazón y, siempre lo recuerda con mucho cariño y muy emocionada.

