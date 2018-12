La confesión de Anna Ferrer Padilla: lleva meses sin usar sujetador

View this post on Instagram

Hoy me apetecía contaros que llevo muchos meses sin usar sujetador. Y sabéis qué? Me siento muchiiiiiiisimo mejor. No sé muy bien por qué , pero más allá de estar mil veces más cómoda, me hace sentir libre y feliz. Es raro, pero me ha hecho estar mucho más a gusto con mi cuerpo, mil veces más segura. Es verdad que sigo usándolo a veces, pero muy muy pocas. No pretendo deciros que dejéis de usarlo ni mucho menos, pero quizás no os lo habíais planteado nunca y puede que os incite ahora un poco jejeje todo es probar! Es una chorrada pero me apetecía compartirlo con vosotros ❤️